"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распада

Внешняя политика, внутренняя политика США - всё это постепенно уходит из-под контроля. На это указывает российский сенатор Алексей Пушков, оценивая ситуацию с погромами в Штатах.

По его словам, США начинают сыпаться.

При этом сам процесс был заметен не только по ситуации в Сирии и Афганистане. Свою толику внесла и пандемия коронавируса.

Кроме того, казалось бы, одна из сильнейших экономик мира не сумела помочь европейским союзникам в период коронавирусной эпидемии, но зато отличилась обвинениями в адрес Китая.

Сейчас Штаты охватывают протесты из-за гибели афроамериканца, что вызывает внутренний раскол в стране, констатирует Пушков.

"США вступили во время сумятицы", - отметил он в Twitter.