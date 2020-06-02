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"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распада

02 июня 2020, 02:55  •  11 • Политика
Сенатор Алексей Пушков напрямую, без обиняков объяснил, какая проблема нависла над Штатами. По его словам, США сейчас "начинают сыпаться". На это повлияла не только пандемия, отметил он, но и ряд иных проблем.
Внешняя политика, внутренняя политика США - всё это постепенно уходит из-под контроля. На это указывает российский сенатор Алексей Пушков, оценивая ситуацию с погромами в Штатах.
По его словам, США начинают сыпаться.
При этом сам процесс был заметен не только по ситуации в Сирии и Афганистане. Свою толику внесла и пандемия коронавируса.
Кроме того, казалось бы, одна из сильнейших экономик мира не сумела помочь европейским союзникам в период коронавирусной эпидемии, но зато отличилась обвинениями в адрес Китая.
Сейчас Штаты охватывают протесты из-за гибели афроамериканца, что вызывает внутренний раскол в стране, констатирует Пушков.
"США вступили во время сумятицы", - отметил он в Twitter.
США начинают сыпаться. Это видно в Сирии и Афганистане, по катастрофе с COVID-19 в самих США, по неспособности помочь европейским союзникам в пик пандемии, по истеричным, но невнятным обвинениям в адрес Китая, по расовому бунту, по внутреннему расколу. США вступили во время сумятицы.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 1, 2020

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