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"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распада
02 июня 2020, 02:55 • 11 • Политика
Сенатор Алексей Пушков напрямую, без обиняков объяснил, какая проблема нависла над Штатами. По его словам, США сейчас "начинают сыпаться". На это повлияла не только пандемия, отметил он, но и ряд иных проблем.
Внешняя политика, внутренняя политика США - всё это постепенно уходит из-под контроля. На это указывает российский сенатор Алексей Пушков, оценивая ситуацию с погромами в Штатах.
По его словам, США начинают сыпаться.
При этом сам процесс был заметен не только по ситуации в Сирии и Афганистане. Свою толику внесла и пандемия коронавируса.
Кроме того, казалось бы, одна из сильнейших экономик мира не сумела помочь европейским союзникам в период коронавирусной эпидемии, но зато отличилась обвинениями в адрес Китая.
Сейчас Штаты охватывают протесты из-за гибели афроамериканца, что вызывает внутренний раскол в стране, констатирует Пушков.
"США вступили во время сумятицы", - отметил он в Twitter.
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