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"США может ожидать ещё большая месть": В Иране намекнули, что атака на американскую базу была не последней

09 января 2020, 23:24  •  96 • Политика
После удара по американской базе бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Абдолла Араги заявил, что США может ожидать ещё большая месть за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
США может ожидать ещё большая месть за убийство иранского генерала Касема Сулеймани во время его дипломатической миссии. Об этом заявил бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Абдолла Араги.
Согласно 52 статье Устава ООН, страна имеет полное право на самооборону в случае нападения на неё. США первыми нанесли удар, таким образом, любые ответные действия со стороны Ирана являются абсолютно законными с точки зрения международного права.
Иранские войска уже нанесли один удар по американской военной базе. Данные о его последствиях до сих пор не преданы огласке. Однако после случившегося президент США Дональд Трамп неожиданно заговорил о мирных переговорах с Ираном.
"Вполне вероятно, он понимает, что Иран теперь так просто не остановится. А это значит - будут ещё потери среди военнослужащих. В этом случае сохранить жизни солдат и своё лицо можно только одним способом - пойти на мировую и начать понемногу выводить войска из региона", - комментирует случившееся tg-канал "Выпускайте Кракена!".
Напомним, что ракетный удар по военной базе США в Ираке состоялся в ночь с 7 на 8 января. Данные о потерях и нанесённом ущербе держатся в секрете. Вечером 8 января Трамп выступил с обращением к нации, в котором заявил о необходимости переговоров с Ираном и усилении санкций. О военном ответе на атаку ничего сказано не было.

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