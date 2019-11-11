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"США мало потеряли от санкций. А Европа много": Меры против России не сработали - депутат бундестага

11 ноября 2019, 22:09  •  69 • В мире
Депутат бундестага Антон Фризен заявил, что Германии нужно в полной мере возобновить отношения с Россией. По словам представителя "Альтернативы для Германии", США почти ничего не потеряли от санкций, а Европа сильно пострадала. Можно не признавать Крым, но на самом деле он всегда останется российским, считает Антон Фризен.
В интервью "РИА Новости" депутат бундестага Антон Фризен сказал, что санкции, которые США и ЕС ввели против России, никак не могут повлиять на фактический статус полуострова. Крым навсегда останется российским, "это реальное положение дел".
По словам депутата бундестага, инициатором всех антироссийских мер были США. Однако эта страна меньше всего потеряла от санкций, в том числе в плане безопасности. Антон Фризен констатировал факт: санкции не достигли своих целей.
Немецкий депутат напомнил, что у Европы есть вариант гуманитарного и экономического сотрудничества - "участие без признания". Таким образом страны ЕС взаимодействуют с Южной Осетией и Абхазией. Точно так же можно было бы возобновить отношения с Россией, невзирая на присоединение Крыма.
"Не обязательно признавать статус Крыма, чтобы сотрудничать в экономической сфере, в сфере гуманитарного обмена", - цитирует "РИА Новости" Антона Фризена.
До этого фракция "Альтернатива для Германии" предложила содействовать тому, чтобы ЕС снял антироссийские санкции. Эту инициативу бундестаг отклонил в конце октября.

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