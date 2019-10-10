"США кинули курдов": Вместо мира Сирия получила новую войну - Пушков

Вместо развития мирного процесса и борьбы с очагами джихадистов началась очередная война, отмечает политик. Военная операция армии Турции против курдов открыла на севере Сирии новый фронт, подчеркнул Пушков.

"США обещали курдам защиту. И кинули, как обычно. У сирийского кризиса появилось новое измерение", - заключает политик.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира". В первые же часы операции турецкие силы подвергли бомбардировке и обстрелам ряд населенных пунктов на севере САР.