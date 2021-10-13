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"США хотят действовать Китаю на нервы": Война может начаться с Тайваня

13 октября 2021, 02:20  •  40 • Политика
"США хотят действовать Китаю на нервы", написало одно из государственных СМИ КНР. Авторы статьи считают, что война может начаться с Тайваня, и призывают власти действовать на опережение.
7 октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило о тайном присутствии на Тайване примерно 20 американских военных. Якобы они уже минимум год обучают местных солдат. Ни Тайбэй, ни Вашингтон официальных комментариев не дали.
В ответ портал Global Times, который принадлежит официальному СМИ коммунистической партии Китая "Жэньминь жибао", опубликовал статью. В ней отмечается, что даже неофициальное обнародование данных о присутствии американских солдат на Тайване разрушает дипломатические отношения Вашингтона и Пекина.
"США хотят действовать материковому Китаю на нервы. Это последовательная тактика Вашингтона", - сказано в публикации.
Авторы называют происходящее провокацией, на которую китайские власти обязаны ответить. США играют с огнём и провоцируют войну. Если не отреагировать сейчас, Вашингтон может уже официально отправить сотни или даже тысячи бойцов, сформировать на Тайване гарнизон, что можно расценивать как вторжение.
"Как только в Тайваньском проливе разразится война, американские военнослужащие будут уничтожены первыми", - считают китайские журналисты.

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