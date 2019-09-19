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"США к такому не готовы": Глава Пентагона упрекнул Россию в нежелании вести с американцами войну

19 сентября 2019, 14:24  •  119 • Политика
Выступая в среду на конференции ВВС США, министр высказал мнение, что Россия в последние годы эффективно продемонстрировала ведение "опосредованных, гибридных боевых действий и боевых действий в серой зоне". "США к такому не готовы", - сказал глава Пентагона и упрекнул Россию в нежелании вести с американцами войну.
Глава Пентагона Марк Эспер во время своей речи на конференции ВВС США высказал такую мысль, что Россия "эффективно показала ведение "опосредованных, гибридных боевых действий".
Речь идет о конфликтах, подчеркнул Эспер, где за непосредственными участниками стоят другие державы.
"Это говорит о том, что Россия знает, что она не хочет и не может противостоять нам в обычной войне, - уверен глава Пентагона. – Именно потому она ищет иные способы, чтобы бросить нам вызов".
Он также добавил, что "США к такому не готовы". По его словам, Штаты "хороши в военных операциях", но когда они оказываются в "серой зоне", это становится "испытанием".

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