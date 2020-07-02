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"США использовали трагедию для оправдания санкций": Захарова оценила книгу о MH17
02 июля 2020, 22:00 • 99 • Политика
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17, в которой описывается, как США использовали трагедию для оправдания санкций против России.
В Малайзии вышла книга о катастрофе авиалайнера Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе. Публикацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Речь идёт о книге писателя Махадзира Ибрагима, которая была выпущена в конце мая этого года. В ней автор попытался разобраться в различных версиях крушения пассажирского самолёта, а также проанализировал мотивы различных стран во время расследования авиакатастрофы. К примеру, в книге отмечается, что США использовали трагедию для оправдания новых санкций против России.
Напомним, что расследование катастрофы до сих пор не завершено. Тем не менее в Нидерландах уже заочно судят несколько граждан России, обвинённых в причастности к трагедии. При этом процесс вскрыл отсутствие "неопровержимых" доказательств, о которых заявляли США и НАТО, а также фейковость доказательств Украины.
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