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"США использовали трагедию для оправдания санкций": Захарова оценила книгу о MH17

02 июля 2020, 22:00  •  99 • Политика
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17, в которой описывается, как США использовали трагедию для оправдания санкций против России.
В Малайзии вышла книга о катастрофе авиалайнера Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе. Публикацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Речь идёт о книге писателя Махадзира Ибрагима, которая была выпущена в конце мая этого года. В ней автор попытался разобраться в различных версиях крушения пассажирского самолёта, а также проанализировал мотивы различных стран во время расследования авиакатастрофы. К примеру, в книге отмечается, что США использовали трагедию для оправдания новых санкций против России.
"Появление книги свидетельствует об усиливающемся стремлении малайзийцев сформировать собственное мнение о случившемся. Мы считаем, что последнее особенно важно, учитывая, как однобоко и ангажированно на Западе освещается эта трагедия", - прокомментировала выход книги Мария Захарова.
Напомним, что расследование катастрофы до сих пор не завершено. Тем не менее в Нидерландах уже заочно судят несколько граждан России, обвинённых в причастности к трагедии. При этом процесс вскрыл отсутствие "неопровержимых" доказательств, о которых заявляли США и НАТО, а также фейковость доказательств Украины.

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