"США и Великобритания скрывают реальное число заразившихся": Лидер "Хезболлы" обвинил Трампа во лжи

Лидер "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла обвинил власти США в том, что они намерено избегают прозрачности в вопросах борьбы с коронавирусом. Слова лидера ливанского движения сопротивления передает новостной сайт Ливана "Нахарнет".

Сайед Хасан Насралла утверждает, что ситуация с эпидемией вируса очень серьёзна и больше напоминает войну. В то же время президент США Дональд Трамп и его команда являются "самыми большими и худшими лжецами", когда речь касается борьбы с инфекцией. В частности, усилия американского лидера направлены на преуменьшение опасности коронавируса, утверждает лидер "Хезболлы".

США и Великобритания скрывают реальное число заразившихся, - подчеркнул Сайед Хасан Насралла.

Напомним, что ранее с обвинениями в адрес США, связанными с коронавирусом, выступил Китай. Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь написал в Twitter, что новый вирус мог появиться в Ухане из-за американской армии, пишет Nation News.