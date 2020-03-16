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"США и Великобритания скрывают реальное число заразившихся": Лидер "Хезболлы" обвинил Трампа во лжи
16 марта 2020, 14:35 • 93 • Политика
Власти США и Британии намеренно преуменьшают риски, связанные с коронавирусом. "Мы находимся в гуще битвы, которая напоминает мировую войну", - заявил лидер "Хезболлы", обвинив Трампа во лжи о коронавирусной инфекции.
Лидер "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла обвинил власти США в том, что они намерено избегают прозрачности в вопросах борьбы с коронавирусом. Слова лидера ливанского движения сопротивления передает новостной сайт Ливана "Нахарнет".
Сайед Хасан Насралла утверждает, что ситуация с эпидемией вируса очень серьёзна и больше напоминает войну. В то же время президент США Дональд Трамп и его команда являются "самыми большими и худшими лжецами", когда речь касается борьбы с инфекцией. В частности, усилия американского лидера направлены на преуменьшение опасности коронавируса, утверждает лидер "Хезболлы".
Напомним, что ранее с обвинениями в адрес США, связанными с коронавирусом, выступил Китай. Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь написал в Twitter, что новый вирус мог появиться в Ухане из-за американской армии, пишет Nation News.
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