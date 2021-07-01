"США и НАТО ждут с 2014-го!": Оптимизм украинского полковника вызвал взрыв хохота в России

Оптимизм касательно технических возможностей Украины, который выразил в своём заявлении украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, вызвал взрыв хохота в России. "США и НАТО ждут с 2014-го!" - иронизируют в Сети.

Речь идёт о заявлении Жданова, в котором тот оценил новейшее вооружение России. По его словам, гиперзвуковая ракета "Циркон" и межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" - очень мощное оружие, которое нельзя недооценивать. При этом противодействовать такому оружию, по его мнению, смогут США и, возможно, Израиль, Великобритания и Япония. Остальным - не под силу.

Однако, по словам полковника, Украина имеет потенциал для создания баллистических ракет. Поэтому в случае заказа со стороны военных в стране их могут разработать "в течение года".

Такой оптимизм вызвал смех в русском сегменте интернета.

"Кто обозвал полковника Жданова экспертом? Человек совершенно не представляет, как устроены и чем вооружены ПВО - ПРО в перечисленных им странах. Жданов, очевидно, не имеет представления, что такое разработка нового оружия и сколько на это уходит времени", - пишет Епифан Знатуха.

"Хе-хе… Вам на разработку баллистических ракет нужно как минимум четверть века, а то и два!" - отмечает Tolnov123.

"США и НАТО ждут с 2014 года, когда Украина их вооружит. Но что-то пошло не так", - добавляет Александр Елисеев.

"Украина миномёт не может создать, чтобы тот не взрывался. Не может создать медтранспорт, чтобы тот не глох по пути на поле боя. Для них сейчас строительство МБР сродни строительству колонии на Марсе - совершенно невозможно", - пишет Эрдокран Первый.