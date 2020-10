"США должны пригрозить Москве страшной карой": NYT нагнетает, а белые раскупают оружие

США должны пригрозить России страшной карой за попытки взломать американские президентские выборы, посеять хаос и загубить демократию. Материал на эту тему выпустила газета The New York Times.

Речь идёт о статье "So, Russia, You Want to Mess With Our Voting Machines?", что можно перевести как "Ну что, Россия, хочешь что-то замутить с нашими машинами для голосования?". Материал был опубликован в разделе "Мнения".

Основной посыл статьи заключается в том, что кандидат в президенты США Джо Байден хоть и обещал новые санкции против России за вмешательство в выборы, но этого недостаточно. Автор материала считает, что это слишком слабый ответ на попытки взломать выборы, посеять хаос, загубить демократию.

"Тем временем за последние полгода американцы (мы ни на что не намекаем, но преимущественно белые) скупили не менее 15 млн стволов! Наверняка готовятся защищаться от России, правда?" - едко комментирует очередной антироссийский опус Telegram-канал "Расстрельный".

Напомним, что миф о вмешательстве России в американские выборы был придуман в 2016 году, когда Дональд Трамп неожиданно одержал победу на выборах, а его соперники-демократы не смогли признать поражение. В итоге было придумано множество причин, включая внешнее вмешательство. Однако расследование, которое заняло два года и потратило миллионы долларов налогоплательщиков, не выявило ничего серьёзного. Впрочем, это не помешало Вашингтону ввести против Москвы новые санкции.