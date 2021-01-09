"США должны и обязаны": Украинские политики после беспорядков в Вашингтоне дали совет по Евромайдану

Украинские политики после беспорядков, которые произошли в Вашингтоне, и после штурма Капитолия дали совет по Евромайдану своим американским коллегам. Причём сформулирован он был в достаточно жёсткой форме. "США должны и обязаны", - считают в Киеве.Члены украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" дали совет американским политикам. В США должны пересмотреть отношение к Евромайдану и другим цветным революциям."Теперь американские политики обязаны изменить своё отношение к так называемым цветным революциям во многих странах. <…> США должны изменить подходы к внешней политике в отношении других стран", - сказано в сообщении.По мнению политиков из Киева, Соединённым Штатам нужно пересмотреть своё отношение к событиям 2013-2014 годов на Украине, а также помочь преодолеть их последствия. В сообщении говорится о недопустимости дальнейшего использования американской политики двойных стандартов. Более того, политики США должны отказаться от поощрения тех сил, которые провоцируют протесты и беспорядки.6 января конгрессмены США утверждали результаты прошедших 3 ноября президентских выборов. Сторонники проигравшего кандидата Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате погибли одна из активисток и один полицейский, охранявший здание. Задержаны более полусотни человек.