"США: Да, мы уничтожили 200 русских". Или как в Дании писали о войне в Сирии

В Дании выходили самые разные материалы о конфликте в Сирии - тема в последние месяцы освещалась сотнями средств массовой информации. Однако один из материалов попал в рейтинги самых читаемых. Называется он "США: Да, мы уничтожили 200 русских" - это один из примеров того, как в Дании писали о войне в Сирии.

Информационные войны - то противостояние, которое мы вынуждены терпеть сегодня все чаще. Одним из примеров стала статья датского Berlingske с заголовком "США: Да, мы уничтожили 200 русских". Именно этот материал занял свое место в десятке самых популярных по версии ИноСМИ в 2018 году. Прочитали его более 80 тысяч человек только на площадке издания. Автор материала Поул Хёль настаивал: "Той ночью, когда США уничтожили 200 российских солдат, развернулась одна из самых загадочных драм этого года".

Данию пытались убедить в том, что "русские пытались замолчать этот эпизод", однако "затем один журналист поплатился за свое расследование жизнью". После чего стало ясно, что "правду уже не утаить". Далее следовали откровения исключительно американских представителей. Например, "американский министр иностранных дел и вовсе практически хвастается: "Русские встретились с равным противником, пара сотен погибли". Так о чем же шла речь на самом деле? Как минимум мы имели дело с фейком о "сотнях убитых русских" и "позорном молчании российских властей". Большинство источников не обращали внимания, что в материалах идет речь о неких наемниках, и требовали объяснений от представителей официальной Москвы. Отвечать за наемников военные ведомства не могут. Умалчивали и об истинных причинах и ходе боестолкновения. В деталях о произошедшем Царьград со ссылкой на собственные источники писал чуть раньше.

Как бы там ни было, сегодня мы говорим о событиях прошедших и рейтинге настоящем. А значит, цитируем искомый источник.

"С точки зрения мирового права зацепиться не за что. Наемники мало того что нарушили мирный договор, так еще и в принципе не входят в Женевскую конвенцию о правах воюющих сторон и военнопленных. Таким образом, мир стал свидетелем самых кровопролитных боев между американскими и российскими солдатами со времен 1918 года, когда американский экспедиционный корпус высадился в Сибири. И американцы, судя по всему, одержали верх", - не смущаясь завершил свой материал датский автор.

Полный рейтинг ИноСМИ доступен на сайте издания.