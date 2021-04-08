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"США? Да кто они такие!": Захарова резко осадила американцев за "публичные забавы" с Олимпиадой

08 апреля 2021, 02:05  •  120 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осадила американцев за "публичные забавы" с Олимпиадой-2021, которая должна пройти в Пекине. "США? Да кто они такие!" – возмущается дипломат.
Захарова прокомментировала сообщения зарубежных СМИ, информировавших о возможном бойкоте пекинской Олимпиады. Белый дом распространил информацию, что обсуждения с союзниками такого шага не ведётся.
"Какая же невероятная пошлость эти американские публичные забавы вокруг Олимпийских игр. Да кто они такие, чтобы в принципе заикаться о бойкотах Олимпийских игр в мирных государствах?" – написала представитель МИД на своей странице в Facebook.
Она напомнила, как год назад мир увидел абсолютную беспомощность США, невозможность защитить своих граждан от вируса. Упомянула дипломат и о грязной кампании в отношении Олимпиады в Сочи 2014 года и российского Чемпионата мира по футболу 2018-го.
"Закончилось грандиозным провалом "концепции бойкота", но нервы людям во всём мире они помотали изрядно", - высказалась Захарова.
Когда мир был охвачен финансовым кризисом в 2008 году, США заказали свою форму для спортсменов в Китае. Десятки тысяч изделий были привезены в Штатами с бирками Made in China. Сенаторы предлагали всё это сжечь, но… не сожгли. Олимпийский комитет тогда сумел привести весомые аргументы: в Китае дешёвая рабочая сила, её использовали только чтобы снизить себестоимость спортивной одежды. К тому моменту эти товары уже были в массовой продаже, Америка могла бы запылась.
Мария Захарова отметила, что олимпийское оборудование и экипировку десятки лет производят китайские рабочие. Именно поэтому искать какую-то "руку Кремля", как и "следы пришельцев", одинаково бесполезно. Никто не заставлял США размещать производство в Китае. Расчёт был на свободный рынок, глобализацию, правила ВТО – ведь их Штаты так много лет продвигали.
"Просто так им тогда было выгодно. Они считали, что колониально-имперские традиции непоколебимы. Оказались неправы. Прикрыть изменения в расчётах заботой о правах человека сейчас не получится", - заключила представитель МИД РФ.

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