"США чувствуют свою ущербность": Эксперт оценил опасения Штатов растущего влияния России в мире

Военный политолог Андрей Кошкин уверен, что обновление американской Национальной стратегии в сфере разведки связано прежде всего с растущим влиянием России в мире. "США чувствуют свою ущербность" в таких отраслях, как кибероружие и космос, где Россия добилась больших успехов.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин прокомментировал новую Национальную стратегию США в сфере разведки, в которой отмечается, что интересы страны находятся под угрозой из-за расширения влияния России в мире.

"Попытки России увеличить своё влияние и власть, скорее всего, продолжатся и могут конфликтовать с целями и приоритетами США во многих регионах", - заявлено в документе.

В беседе с корреспондентом "Невских новостей" Андрей Кошкин напомнил, что Стратегия впервые появилась в 2005 году, обновляли её в 2009 и 2014 годах. Этот документ, по словам эксперта, является естественным для американского руководства, которое постоянно находится в режиме исследования возникающих угроз.

Изменение документа в 2019 году, по мнению Кошкина, связано прежде всего с достижениями России в области стратегического оружия, а также успехами в Сирии. Однако Стратегия США, по словам собеседника издания, "содержит бравурный тон", проявляющийся в уверенности американского руководства в том, что "именно США - это истина в последней инстанции".

Исходя из такой позиции, США расценивают экономическое и техническое развитие России и Китая как национальную угрозу. Они крайне обеспокоены достижениями этих стран в сфере технологий, кибероружия и космической отрасли. "Дело в том, что именно здесь они чувствуют некую свою ущербность и перекладывают её на некие агрессивные действия со стороны Пекина и Москвы", - отметил эксперт.