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"США будут ошеломлены": Американский экс-офицер спрогнозировал разгром в случае войны против России

07 февраля 2022, 01:15  •  100 • Политика
Экс-офицер американской разведки Скотт Риттер считает, что разгром Соединённых Штатов, если они решатся на войну с Россией, неминуем. "США будут ошеломлены", - уверен бывший военный. Он назвал условие, из-за которого может начаться неядерная война.
Вооружённое противостояние США и России может начаться, если Украину возьмут в НАТО. Однако американские военные столкнутся вовсе не с тем, к чему привыкли.
Риттер отмечает, что военнослужащие Штатов не обучены. Им не хватает организации и оснащения. В Ираке США осуществляли ковровые бомбардировки. С Россией эта тактика не сработает, так как у неё есть средства противовоздушной обороны, бомбардировщики, а средства радиоэлектронной борьбы сделают проамериканские силы глухими, слепыми и немыми.
"США будет ждать разгром", - написал Скотт Риттер в статье для издания RT International.
По мнению экс-офицера, ещё даже не сблизившись с Россией, Запад потеряет основную часть сил. НАТО не сможет провести стремительную наступательную операцию - русская артиллерия способна бить издалека. Кроме того, американцам и их союзникам нечего противопоставить большому количеству боевых бронемашин и танков России.
"Даже если противотанковое оружие, имеющееся в распоряжении сухопутных войск США, было бы эффективным против современных русских танков, американские войска будут просто ошеломлены массой боевой мощи, с которой русские будут противостоять им", - говорится в статье.
Россия также будет уничтожать склады, порты и аэродромы на территории Европы. Москва не будет бездействовать, пока противник имеет свою логистическую систему.

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