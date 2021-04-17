"США будут биться с Россией до самого конца": Санкции всего лишь проверка - Морозов

Новые санкции против России - это проверка. США собрались биться за мировое лидерство до конца, предупредил член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

При помощи санкций США проверяют, насколько жёстко Россия готова отвечать на подобные действия. Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

По его словам, США зарабатывают на государствах, которые находятся под полным политическим влиянием Вашингтона. Однако сейчас страны начали искать себе другого покровителя.

Все с надеждой смотрят на Россию, укрепляющую свои позиции в мире. Это не нравится американцам,

- объяснил Антон Морозов причину того, почему в Вашингтоне так ненавидят русских.

Он отметил, что сейчас США под свои конкурентные политические цели подводят различные провокации в адрес России. Речь идёт и о санкциях, и о госперевороте на Украине, и о приступах русофобии в Прибалтике, и о других провокациях, пишет Nation News.

Резюмируя всё вышесказанное, Морозов подчеркнул, что США действуют исключительно в собственных интересах, которые сводятся к сохранению их политического и экономического доминирования в мире. Поэтому в борьбе с Россией за мировое лидерство США пойдут на всё и будут биться до самого конца, уверен Антон Морозов.