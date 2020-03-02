"США больше не хотят выполнять роль статистов": Эксперт о "битве дипломатов" в Совбезе ООН из-за Сирии

Американский постпред при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно посадить боевые самолёты" в Сирии. Поведение представителя США прокомментировал Михаил Александров, эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО.

Он напомнил, что США в своё время упустили возможность принять участие в "астанинском формате" мирного урегулирования конфликта в Сирии. Американцев приглашали на заседания в качестве наблюдателей, но они решили игнорировать формат. В результате ведущими силами в разрешении конфликта стали Россия, Турция и Иран, подчеркнул эксперт.

Однако США больше не устраивает роль "статистов" в Сирии. Их цель - разрушить "астанинский формат" и навязать свой, в котором роль "первой скрипки" будет играть Вашингтон. Этим эксперт объясняет "битвы дипломатов" в Совбезе ООН.