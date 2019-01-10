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"США - великие мастера оправдывать существование НАТО": Политолог про слова экс-главы ЦРУ о Путине

10 января 2019, 02:54  •  47 • Политика
Бывший глава ЦРУ назвал президента России Владимира Путина "подарком" для НАТО. "США - великие мастера оправдывать существование НАТО и расходов на него", - прокомментировал политолог Михаил Тильман.
Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина "самым большим подарком" для НАТО. По его мнению, приход российского лидера к власти стал для альянса "новым поводом к жизни". Слова бывшего руководителя ЦРУ для Царьграда прокомментировал политолог Михаил Тильман.
Он отмечает, что в США Дэвид Петреус известен своим "шаловливым" характером, из-за которого и именно из-за своих "шалостей" лишился должности директора ЦРУ спустя всего два года после назначения.
Речь идёт о внебрачной связи с девушкой-биографом, которой он к тому же выболтал в постели много секретных данных.
"И вот в случае с его сегодняшним выступлением генерал Петреус проявляет такую же игривость. Он так игриво всё ставит с ног на голову. То есть Путин - это причина для того, чтобы НАТО расширялось на восток. На самом деле всем известно, что всё наоборот", - рассказывает Михаил Тильман в интервью Царьграду.
Политолог напоминает, что именно расширение НАТО на восток к границам России вынудило Москву заняться укреплением армии. Кроме того, экс-глава ЦРУ лукавит и в одном моменте. После развала СССР никто не требовал роспуска НАТО за ненадобностью. Напротив, мощь военного блока безнаказанно использовали для преступных бомбардировок Югославии и других "гуманитарных военных интервенций".
"Таким образом, американский военный истеблишмент является весьма изобретательным в части возникновения причин для того, чтобы оправдать существование НАТО, и самое главное здесь - не само НАТО. Самое главное - это военный бюджет. Чтобы правительство продолжало выделять побольше денег. И здесь американские военные - великие мастера", - подводит итог эксперт.

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