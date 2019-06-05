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"США - как лунатики!": Американские СМИ испугало, что Россия обогнала Запад по ядерным запасам
05 июня 2019, 03:54 • 43 • Политика
Американские СМИ забили тревогу: их испугало то, что Россия успела обогнать Запад по запасам ядерного оружия. "США как лунатики", - винят журналисты представителей власти в том, что те не видят угрозы.
К примеру, в издании The National Interest автор статьи Марк Шнайдер рассуждает о том, что вплоть до 2014 года Америка смотрела на Россию снисходительно. Тем временем Москва формировала ядерный арсенал, который в итоге стал крупнейшим в мире.
Поведение Запада автор сравнил с действиями "лунатиков": дескать, в Вашингтоне не замечают ядерную угрозу от России и потому недостаточно быстро пополняют собственные запасы ядерного оружия, пишет Утро.ру.
Автор в качестве обоснования возможного акта агрессии от Москвы вспоминает речь президента РФ Владимира Путина, произнесённую им в марте 2018 года. Шнайдер счёл, что тогда российский лидер предложил народу страны гордиться оружием массового поражения.
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