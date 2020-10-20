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"США - арктическая страна": Американский эсминец третий раз за год зашёл в Баренцево море
20 октября 2020, 18:30 • 122 • Политика
Американский эсминец USS Ross во вторник вошёл в воды Баренцева моря. Это уже третий визит эсминцев США в арктический регион с начала года. Американские ВМС заявили, что США являются арктической страной и отстаивают на севере свои интересы.
О заходе USS Ross в акваторию Баренцева моря сообщила пресс-служба Шестого флота США. Там отметили, что американские ВМС могут действовать в любой точке мира, включая Арктику.
Главными целями арктических операций Шестой флот назвал укрепление безопасности и сдерживание. При этом в США не стали уточнять, кого именно планируется сдерживать.
Отметим, что входящие в НАТО страны уже несколько лет предпринимают попытки освоить арктический регион. Главными соперниками Запада в Арктике считаются Россия и Китай. Великобритания ещё в сентябре 2018 года анонсировала новую арктическую стратегию, которая сводится к постоянным военным учениям с Норвегией и задействованию воздушного пространства Исландии для патрулирования.
США же планируют разместить в Норвегии подводные лодки серии "Морской волк", которые будут находиться всего в 360 км от России. Всё это делается под предлогом сдерживания "российской угрозы" в Арктике.
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