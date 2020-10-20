"США - арктическая страна": Американский эсминец третий раз за год зашёл в Баренцево море

О заходе USS Ross в акваторию Баренцева моря сообщила пресс-служба Шестого флота США. Там отметили, что американские ВМС могут действовать в любой точке мира, включая Арктику.

Соединённые Штаты - арктическая страна, и у неё есть устойчивые интересы безопасности в регионе. Мы работаем с нашими союзниками и партнёрами над обеспечением открытой Арктики, - говорится в сообщении.

Главными целями арктических операций Шестой флот назвал укрепление безопасности и сдерживание. При этом в США не стали уточнять, кого именно планируется сдерживать.

Отметим, что входящие в НАТО страны уже несколько лет предпринимают попытки освоить арктический регион. Главными соперниками Запада в Арктике считаются Россия и Китай. Великобритания ещё в сентябре 2018 года анонсировала новую арктическую стратегию, которая сводится к постоянным военным учениям с Норвегией и задействованию воздушного пространства Исландии для патрулирования.

США же планируют разместить в Норвегии подводные лодки серии "Морской волк", которые будут находиться всего в 360 км от России. Всё это делается под предлогом сдерживания "российской угрозы" в Арктике.