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"Срыв покровов продолжается", или "Субмарины Путина со смертоносным оружием "залегли" у берегов США"

06 февраля 2020, 17:54  •  329 • Политика
Изложение заявления американского вице-адмирала о русских подлодках от украинского "Обозревателя" сделало одиозную новость ещё более забавной. Получился настоящий "срыв покровов" - такое определение дал Гаспарян, где "субмарины Путина со смертоносным оружием "залегли" у берегов США".
Американский вице-адмирал, командующий Вторым флотом США Эндрю Льюис заявил о возросшей активности российских подводных лодок в Атлантическом океане. Таким образом, этот участок стал более уязвимым. В изложении украинского "Обозревателя" новость получилась такой: "Субмарины Путина со смертоносным оружием "залегли" у берегов США".
Надо сказать, что заявление Льюиса было не менее одиозным, даже если сравнивать с подачей украинского издания. Ведь он и вовсе сказал, что теперь американские моряки не могут чувствовать себя в безопасности, когда выходят с базы ВМС в Норфолке. И действительно, он говорит о "смертоносном оружии" русских, которое, по всей видимости, лишает сна американских моряков.
Публицист и политолог Армен Гаспарян иронично оценил сказанное и американским вице-адмиралом, и авторами "Обозревателя".
"Срыв покровов продолжается", - коротко написал Гаспарян.

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