Американский вице-адмирал, командующий Вторым флотом США Эндрю Льюис заявил о возросшей активности российских подводных лодок в Атлантическом океане. Таким образом, этот участок стал более уязвимым. В изложении украинского "Обозревателя" новость получилась такой: "Субмарины Путина со смертоносным оружием "залегли" у берегов США".

Надо сказать, что заявление Льюиса было не менее одиозным, даже если сравнивать с подачей украинского издания. Ведь он и вовсе сказал, что теперь американские моряки не могут чувствовать себя в безопасности, когда выходят с базы ВМС в Норфолке. И действительно, он говорит о "смертоносном оружии" русских, которое, по всей видимости, лишает сна американских моряков.

Публицист и политолог Армен Гаспарян иронично оценил сказанное и американским вице-адмиралом, и авторами "Обозревателя".

"Срыв покровов продолжается", - коротко написал Гаспарян.