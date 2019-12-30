"Срочные новости": Британская The Daily Telegraph следит за ситуацией со снегом в Москве

Корреспондент британской газеты The Daily Telegraph с пометкой "срочно" сообщил, что в Москве "фактически пошёл снег". "Срочные новости" от британского издания вызвали смех в соцсетях.

"Рубрика "срочные новости". На связи - корреспондент The Daily Telegraph с сенсационными сведениями из Москвы!" - ехидно комментирует в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева. "Такое впечатление, что корреспондент The Daily Telegraph находится под кислотой", - отмечает @Nikky89_ru. "Я предлагаю, все эти СМИ, которые уже признаны иностранными агентами, одновременно переименовывать в юмористические каналы. Пусть все, кто их будет цитировать, будут иметь ссылку на юмористическую передачу", - пишет Andrey Novikov @naamailru.

Также многим стало интересно, что означает "фактически пошёл снег"? Другие задаются вполне логичным вопросом: в чём срочность этой новости для англоязычной аудитории издания?

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva