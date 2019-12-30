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"Срочные новости": Британская The Daily Telegraph следит за ситуацией со снегом в Москве
30 декабря 2019, 22:54 • 82 • Политика
Британская газета The Daily Telegraph в формате "срочные новости" сообщила, что в Москве "фактически пошёл снег". "На связи - корреспондент The Daily Telegraph с сенсационными сведениями из Москвы!" - смеются в соцсетях.
Корреспондент британской газеты The Daily Telegraph с пометкой "срочно" сообщил, что в Москве "фактически пошёл снег". "Срочные новости" от британского издания вызвали смех в соцсетях.
Также многим стало интересно, что означает "фактически пошёл снег"? Другие задаются вполне логичным вопросом: в чём срочность этой новости для англоязычной аудитории издания?
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
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