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"Срочные новости": Британская The Daily Telegraph следит за ситуацией со снегом в Москве

30 декабря 2019, 22:54  •  82 • Политика
Британская газета The Daily Telegraph в формате "срочные новости" сообщила, что в Москве "фактически пошёл снег". "На связи - корреспондент The Daily Telegraph с сенсационными сведениями из Москвы!" - смеются в соцсетях.
Корреспондент британской газеты The Daily Telegraph с пометкой "срочно" сообщил, что в Москве "фактически пошёл снег". "Срочные новости" от британского издания вызвали смех в соцсетях.
"Рубрика "срочные новости". На связи - корреспондент The Daily Telegraph с сенсационными сведениями из Москвы!" - ехидно комментирует в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева.
"Такое впечатление, что корреспондент The Daily Telegraph находится под кислотой", - отмечает @Nikky89_ru.
"Я предлагаю, все эти СМИ, которые уже признаны иностранными агентами, одновременно переименовывать в юмористические каналы. Пусть все, кто их будет цитировать, будут иметь ссылку на юмористическую передачу", - пишет Andrey Novikov @naamailru.
Также многим стало интересно, что означает "фактически пошёл снег"? Другие задаются вполне логичным вопросом: в чём срочность этой новости для англоязычной аудитории издания?
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

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