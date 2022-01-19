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"Срочная новость. Покушение на жизнь": В офисе Гордона застали только уборщицу
19 января 2022, 22:05 • 248 • Политика
Новость об "обстреле" офиса украинского журналиста Дмитрия Гордона продолжает вызывать насмешки. "Срочная новость. Покушение на жизнь", - саркастично отмечает блогер Ольга Шарий и рассказывает, как в здании застали только уборщицу.
В среду украинский журналист сообщил, что кто-то обстрелял офис его портала "Гордон". Он выложил в Instagram видео, в котором показал "последствия обстрела". Гордон указал на повреждение стекла на входной двери и заявил, что это отверстие от попадания пули. Хотя, судя по кадрам, речь идёт скорее о трещине, чем об отверстии.
Украинский оппозиционный блогер Ольга Шарий прокомментировала произошедшее.
"Срочная новость. Покушение на жизнь Дмитрия Ильича было настолько серьёзным, что на месте событий в 6 часов вечера мы обнаружили только спокойно работающую уборщицу в офисе", - написала она в своём Telegram-канале.
Блогер добавила, что ни полиции, проводящей следственные действия, ни самого Дмитрия Гордона на месте не оказалось. Пуль и дыр в стекле журналисты тоже не заметили.
"Жизнь и деятельность Дмитрия Ильича вызывают столько недовольства, что на его жизнь покушаются с помощью специально отлетевших от машин камней", - сделала вывод Ольга Шарий.
Её супруг Анатолий Шарий тоже не стал молчать. Он предположил, что "обстрел вёлся гвоздём".
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