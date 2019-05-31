"Средневековье": в Рунете пожалели марокканского принца, уклоняющегося от целований рук

Отрывок видеозаписи, на которой, собственно, происходит та самая церемония целования рук, опубликовали в Твиттере. На кадрах – принц Мулай Хассан, который проходит по ковровой дорожке мимо ряда государственных служащих, в том числе, судя по форме, военных. При этом взрослые не только здороваются с ребенком за руку, но и норовят ее облобызать.

"Наследный принц Мaрокко, ненавидит, когда пытаются поцеловать его руку и троллит взрослых, которые пытаются это сделать", - подписал видео опубликовавший его пользователь. Действительно, мальчик резко вырывает ладонь, как только к ней тянутся очередные губы.

Пользователей поразила и возмутила странная и очевидно устаревшая традиция. "Средневековье", - возмутились они.

"Конечно, противно мальчишке",

"21 век, демократия, западные ценности, поцеловать руку сопляку", - рассуждали комментаторы о восточных нравах.