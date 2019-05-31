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"Средневековье": в Рунете пожалели марокканского принца, уклоняющегося от целований рук
31 мая 2019, 23:09 • 45 • В мире
В Рунете пожалели юного марокканского принца, который не любит традицию целования рук и всячески уклоняется от нее. "Средневековье", - возмущаются комментаторы.
Отрывок видеозаписи, на которой, собственно, происходит та самая церемония целования рук, опубликовали в Твиттере. На кадрах – принц Мулай Хассан, который проходит по ковровой дорожке мимо ряда государственных служащих, в том числе, судя по форме, военных. При этом взрослые не только здороваются с ребенком за руку, но и норовят ее облобызать.
"Наследный принц Мaрокко, ненавидит, когда пытаются поцеловать его руку и троллит взрослых, которые пытаются это сделать", - подписал видео опубликовавший его пользователь. Действительно, мальчик резко вырывает ладонь, как только к ней тянутся очередные губы.
Пользователей поразила и возмутила странная и очевидно устаревшая традиция. "Средневековье", - возмутились они.
"Конечно, противно мальчишке",
"21 век, демократия, западные ценности, поцеловать руку сопляку", - рассуждали комментаторы о восточных нравах.
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