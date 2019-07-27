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"Средневековье!": Украинки ответили депутату, призвавшему к скромности, массовой обнажёнкой
27 июля 2019, 03:54 • 91 • В мире
Украинки по-своему ответили местному депутату, который осмелился призвать к скромности слишком откровенно одетых согражданок. "Средневековье!" - укоряют политика в соцсетях, массово выкладывая там обнажёнку.
Ранее зампредседателя Запорожского областного совета Владислав Марченко в своём аккаунте "Фейсбука" раскритиковал некоторых жительниц Украины. Он заявил, что, одеваясь чересчур откровенно, они порой напоминают не приличных женщин, а скорее профессиональных жриц любви.
Тех девушек, что придерживаются в одежде принципа скромности, он назвал королевами. При этом пояснил, что такая девушка едва ли привлечёт внимание насильника и не станет его жертвой.
Однако в соцсети после этого разразилась буря. Разгневанные украинки устроили флешмоб, выбрав для этого хештег #забулазапитатиуМарченка (то есть "забыла спросить у Марченко").
Девушки фотографируются в фривольных одеяниях (а порой и вовсе без них), выкладывая это в соцсети. Самого депутата они обвиняют в том, что он пытается продвигать в современном мире "средневековые постулаты".
"У нас всё ещё тысячи мужчин и, самое страшное, женщин, искренне уверены, что кастрюльки, борщ, быть скромнее и тише и удачно выйти замуж - предел мечтаний любой женщины", - написала одна из участниц флешмоба, Natalia Soloviova.
"Господин Владислав Марченко вдруг стал законодателем моды. Люди жалуются, власть разводит руками", - считает Виктория Белая.
"Не ношу юбок. Практически совсем. Но сегодня такой день! Надела, потому что не могла не поддержать своих подруг", - отметила Елена Набокова.
"Пьющая, курящая, распутная женщина. И декольте там ещё. <…> Может, мне сразу депортироваться из страны?" - цитирует участниц интернет-акции РИА Новости.
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