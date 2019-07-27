Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Волкер посетил пункт пропуска на линии соприкосновения в Донбассе
«На существующих условиях»: Россия предложила Украине продлить контракт по транз...
Россию и Австрию снова стравливают? Для чего был "реанимирован" вброс ...
Ситуация в Персидском заливе встала на грань войны: Лавров похвалил Иран за выде...
Главная / В мире

"Средневековье!": Украинки ответили депутату, призвавшему к скромности, массовой обнажёнкой

27 июля 2019, 03:54  •  91 • В мире
Украинки по-своему ответили местному депутату, который осмелился призвать к скромности слишком откровенно одетых согражданок. "Средневековье!" - укоряют политика в соцсетях, массово выкладывая там обнажёнку.
Ранее зампредседателя Запорожского областного совета Владислав Марченко в своём аккаунте "Фейсбука" раскритиковал некоторых жительниц Украины. Он заявил, что, одеваясь чересчур откровенно, они порой напоминают не приличных женщин, а скорее профессиональных жриц любви.
Тех девушек, что придерживаются в одежде принципа скромности, он назвал королевами. При этом пояснил, что такая девушка едва ли привлечёт внимание насильника и не станет его жертвой.
Однако в соцсети после этого разразилась буря. Разгневанные украинки устроили флешмоб, выбрав для этого хештег #забулазапитатиуМарченка (то есть "забыла спросить у Марченко").
Девушки фотографируются в фривольных одеяниях (а порой и вовсе без них), выкладывая это в соцсети. Самого депутата они обвиняют в том, что он пытается продвигать в современном мире "средневековые постулаты".
"У нас всё ещё тысячи мужчин и, самое страшное, женщин, искренне уверены, что кастрюльки, борщ, быть скромнее и тише и удачно выйти замуж - предел мечтаний любой женщины", - написала одна из участниц флешмоба, Natalia Soloviova.
"Господин Владислав Марченко вдруг стал законодателем моды. Люди жалуются, власть разводит руками", - считает Виктория Белая.
"Не ношу юбок. Практически совсем. Но сегодня такой день! Надела, потому что не могла не поддержать своих подруг", - отметила Елена Набокова.
"Пьющая, курящая, распутная женщина. И декольте там ещё. <…> Может, мне сразу депортироваться из страны?" - цитирует участниц интернет-акции РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
26 июля 2019, 05:09
"Вмешательства" нет, но как же "рука Кремля?": Сенат США готовит почву для новых выборов
26 июля 2019, 14:54
Не огонь, так жара: Летняя аномалия грозит окончательно разрушить Нотр-Дам - эксперт
26 июля 2019, 18:09
Голливудская дива Пэрис Хилтон хочет купить украинский курорт в Закарпатье - СМИ
26 июля 2019, 05:09
Партия Зеленского подготовит свой законопроект о выборах в Раду
27 июля 2019, 03:54
А если Порошенко? В Раде сочли подозрительным захват российского танкера в Измаиле
26 июля 2019, 21:09
«Вредят не только «Северному потоку — 2»: Nord Stream 2 AG оспорит поправки к Газовой директиве ЕС в суде
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 июля 2019, 00:39
"Таким способом решили вернуться?": В петиции Зеленскому с просьбой пустить...
27 июля 2019, 03:54
"Люстрировать запросто": Военный эксперт предупредил, что грозит швырнувшем...
27 июля 2019, 00:39
"Сообщение Румынии - абсолютная ложь": Минобороны России опровергло задержа...
27 июля 2019, 00:39
Не только липовые подписи: Сторонница Навального получила финальный отказ от Мосгориз...
27 июля 2019, 00:39
«Хорватский сценарий»: киевские власти решают судьбу Донбасса
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2019, 19:24
"Чтобы не было иллюзий": Бабченко "сдал" истинную причину захвата Украиной российского танкера
23 июля 2019, 05:39
"Американцам уже не смешно": Кедми – о том, почему Россия стала "угрозой" для существования США
20 июля 2019, 15:54
"Рядом был ещё военный самолёт, все видели": Удалённый репортаж BBC об MH17 опубликовал "Кассад"
24 июля 2019, 23:54
Порошенко орденом наградил: Как украинская националистка пошла убивать русского, но положила "двух своих"
21 июля 2019, 20:24
Теперь у России есть своя турбина. Немцы занервничали
25 июля 2019, 12:39
В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
23 июля 2019, 12:09
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому бомбардировщику - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.