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"Среди соотечественников есть потери": "Заложник" коронавируса из Омска рассказал о жизни на лайнере Diamond Princess
18 февраля 2020, 19:39 • 39 • В мире
"Заложник" коронавируса из Омска Сергей Попов рассказал о жизни на лайнере Diamond Princess, застрявшем из-за распространения Covid-19 в японском порту Иокогама. "Среди соотечественников есть условные потери", - отметил мужчина в своем дневнике.
По его словам, в последние дни с корабля эвакуировали не больных, а "особо бунтующих" – тех, кто не выдержал долгой изоляции.
Однако сам Сергей не отчаивается и даже находит положительные моменты в своем карантине. "Полное раздолье. Целый час гулять по палубе, вдыхать морской воздух, любоваться красотами Иокогамы и Токио, а если повезет, то увидеть сквозь туман священную Фудзияму", - рассказывает он.
Кроме того, омич поведал, что недавно разрешили гулять по палубе сколько угодно, кормят хорошо, и в целом пассажиры ни в чем не нуждаются.
"Позвонили. [Сказали] что мы вроде бы победили коронавирус благодаря экспериментальным исследованиям российских туристов — употреблению крепкого алкоголя", - шутит Сергей, отмечая, что скоро всех протестируют на коронавирус, а затем вроде бы даже отпустят домой.
Его результат уже оказался отрицательным, однако среди российских туристов все же "есть потери".
"В нашем сообществе соотечественников тоже есть условные потери, но не связаны с коварным вирусом. Одну женщину прооперировали в одной из больниц Токио по поводу острого аппендицита. Она два дня мучилась и запустила процесс", - цитирует его NGS55.RU.
Однако ранее стало известно, что среди зараженных также есть одна гражданка России. Всего на лайнере заболели более 450 человек.
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