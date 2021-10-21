"Сразу стрелять!": Японские читатели призвали Токио к кровавой расправе над русскими

Читатели японского издания "Асахи" призвали Токио к кровавой расправе над русскими военными. "Сразу стрелять!" - пишут они в комментариях. Таким образом читатели из Японии отреагировали на проход русско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив в Тихий океан.

По словам японских читателей, России "нельзя позволять чувствовать себя безнаказанно", а пролив нужно превратить в "кровавый морской путь".

"Сунутся русские и китайцы еще раз - сразу стрелять", - пишет пользователь ffn, отмечая, что таким образом японцы сами научатся стрелять и русских "приучат к осторожности".

"Если Россия и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром", - разжигает Nasaoperwrx.