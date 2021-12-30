"Сразу насчитал": Депутат Рады показал, как Зеленский одним указом 9 раз нарушил конституцию Украины

Депутат Верховной рады, член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Загородний показал, как президент Украины Владимир Зеленский одним указом девять раз нарушил конституцию страны, которой правит. "Сразу насчитал", - подчеркнул политик.

Загородний рассказал об указе президента Украины, согласно которому вводятся санкции против двух телевизионных каналов - UkrLive и "Первого независимого". Причём в документе есть отсылка на заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое якобы состоялось 28 декабря. Согласно сайту СНБО, такого заседания вообще не было, подчеркнул парламентарий.

"Вчера, когда я прочёл указ президента Украины и дополнение к нему, то открыл конституцию и сразу насчитал нарушение девяти статей", - приводятся слова Загороднего на сайте его партии.

Большинство этих статей касаются нарушения свободы слова. На Украине запрещена цензура, добавил нардеп, но фактически действия Зеленского и являются актом цензуры. Кроме того, он нарушил статью 15 - лишил граждан Украины, сотрудников телеканала, права на работу.

Зеленский, по словам Загороднего, нарушил даже присягу главы государства, где он гарантировал свободу слова. По сути, решение СНБО подменило судебное решение, что нарушает статью 107 украинской конституции.