Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Рамзан до Киева доведёт: Запад получил от России силовой ответ
Почему украинки не пойдут в военкомат? Ёмкий ответ дала жительница: "Вот ва...
"Товарищи, отойдите подальше": Военкор предложил быстрый способ усмири...
Стратегия уничтожения России: Восстание Хуснуллина против Шойгу просчитал Сатано...
Главная / Политика

"Сразу насчитал": Депутат Рады показал, как Зеленский одним указом 9 раз нарушил конституцию Украины

30 декабря 2021, 01:55  •  19 • Политика
Депутат Верховной рады, член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Загородний показал, как президент Украины Владимир Зеленский одним указом девять раз нарушил конституцию страны, которой правит. "Сразу насчитал", - подчеркнул политик.
Загородний рассказал об указе президента Украины, согласно которому вводятся санкции против двух телевизионных каналов - UkrLive и "Первого независимого". Причём в документе есть отсылка на заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое якобы состоялось 28 декабря. Согласно сайту СНБО, такого заседания вообще не было, подчеркнул парламентарий.
"Вчера, когда я прочёл указ президента Украины и дополнение к нему, то открыл конституцию и сразу насчитал нарушение девяти статей", - приводятся слова Загороднего на сайте его партии.
Большинство этих статей касаются нарушения свободы слова. На Украине запрещена цензура, добавил нардеп, но фактически действия Зеленского и являются актом цензуры. Кроме того, он нарушил статью 15 - лишил граждан Украины, сотрудников телеканала, права на работу.
Зеленский, по словам Загороднего, нарушил даже присягу главы государства, где он гарантировал свободу слова. По сути, решение СНБО подменило судебное решение, что нарушает статью 107 украинской конституции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



19
Источник
Похожие новости
29 декабря 2021, 22:25
О чём умалчивает CNN: Американский разведчик посетил Украину
29 декабря 2021, 22:25
США готовят новые ответные меры для России из-за Украины: Заявление Белого дома
30 декабря 2021, 00:10
"А вот это уже слишком": Гарик Мартиросян спел новогоднюю песню про QR-код
30 декабря 2021, 00:10
В Сербии дипломатам Украины напомнили: "Крым - это Россия"
29 декабря 2021, 22:25
В Москве может появиться посол Талибана*: В Афганистане готовы к диалогу
30 декабря 2021, 00:10
Вучич рассказал, чем он отличается от Путина: "Вряд ли я смогу"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 декабря 2021, 04:55
Атака с моря, земли и воздуха: Раскрыта карта наступления НАТО на Россию
23 декабря 2021, 15:55
Средней Азии и Закавказью предложили избавиться от России. Наказание последовало сразу же
23 декабря 2021, 08:20
Депутаты нашли способ восстановить умирающую Украину с помощью "московитов"
28 декабря 2021, 17:50
Политолог подтвердил скандальные подозрения о Зеленском: "Соответствует действительности"
24 декабря 2021, 03:35
Запад растащит Украину по частям? В Раде бьют тревогу
26 декабря 2021, 22:05
Русские загнаны в угол: Аналитик объяснил, зачем Запад идёт на невиданный риск
28 декабря 2021, 17:50
Убийство донбасского командира ВСУ сопроводили циничным обещанием: "Флешмоб только начинается"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.