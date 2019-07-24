"Сразу хотела туда, и, слава Богу, желание исполнилось": Наталья Поклонская выходит на международный уровень

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выходит на международный уровень, а точнее с осенней сессии парламентарий планирует уже работать в думском комитете по международным делам.

"Я заканчиваю учебу в дипакадемии при МИДе России, уверена, что мой прокурорский опыт поможет реализоваться на новой площадке", - ответила она на вопрос корреспондента Царьграда в ходе пресс-конференции.

Поклонская подчеркнула, что получила хороший и важный опыт в рамках работы комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Но она благодарная, что ее знания и опыт пригодятся в новом направлении работы.

При этом, напомнила парламентарий, она с самого начала, еще избираясь в депутаты, изъявляла желание в Госдуме работать в в комитете по международным делам.

"И сейчас это желание, слава Богу, реализуется. Руководство Госдумы поддержало мое стремление и предоставляет возможность мне реализоваться на новом направлении работы", - добавила она.