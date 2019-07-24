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"Сразу хотела туда, и, слава Богу, желание исполнилось": Наталья Поклонская выходит на международный уровень

24 июля 2019, 20:39  •  129 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что уже с осенней сессии намерена работать в думском комитете по международным делам. По ее словам, еще до того, как она избралась депутатом она делилась с журналистами пожеланиями, где бы она хотела реализовать свои устремления. И вот, подчеркнула Поклонская," слава Богу, желание исполнилось".
Депутат Госдумы Наталья Поклонская выходит на международный уровень, а точнее с осенней сессии парламентарий планирует уже работать в думском комитете по международным делам.
"Я заканчиваю учебу в дипакадемии при МИДе России, уверена, что мой прокурорский опыт поможет реализоваться на новой площадке", - ответила она на вопрос корреспондента Царьграда в ходе пресс-конференции.
Поклонская подчеркнула, что получила хороший и важный опыт в рамках работы комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Но она благодарная, что ее знания и опыт пригодятся в новом направлении работы.
При этом, напомнила парламентарий, она с самого начала, еще избираясь в депутаты, изъявляла желание в Госдуме работать в в комитете по международным делам.
"И сейчас это желание, слава Богу, реализуется. Руководство Госдумы поддержало мое стремление и предоставляет возможность мне реализоваться на новом направлении работы", - добавила она.

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