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"Сразу давать в рыло!": В передаче Соловьева рассказали неприятную правду о современной Германии

10 июня 2019, 20:24  •  127 • Политика
Один из гостей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал о расцвете антисемитизма в современной Германии. "Я привык сразу давать в рыло, но не хочу провоцировать", - признался немецкий гость студии.
В передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" один из гостей рассказал неприятную правду о ситуации с антисемитизмом в современной Германии. Слова спикера поразили гостей телепередачи.
С обличительной речью в адрес Германии выступил Александр Сосновский - главный редактор немецкого интернет-издания World Economy. По его словам, будучи в Германии, он опасается на публике носить еврейскую кипу и старается не показывать кольцо с надписью на еврейском, дабы не провоцировать различные ситуации, которые могут закончиться даже кровопролитием.
"Я не боюсь за себя, я привык сразу давать в рыло. Но я не хочу провоцировать кого-то, я не хочу попадать в эти ситуации", - отметил Сосновский.
Он подчеркнул, что антисемитизм в Германии имеет сразу три составляющие. Первая - это нацисты, оставшиеся во власти после Второй мировой войны в Западной Германии. Вторая - это игнорирование Холокоста как такового в Восточной Германии. А третья и самая главная - приток мигрантов-мусульман, которые ставят знак равенства между израильтянами и евреями.
"В Германии эта третья составляющая - она мощнейшая. И вот с этой третьей составляющей в Германии вообще никто бороться не собирается. Потому что мигранты - это святая корова сегодня, против которой опасно что-либо говорить", - сказал Сосновский.

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