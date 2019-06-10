|
"Сразу давать в рыло!": В передаче Соловьева рассказали неприятную правду о современной Германии
10 июня 2019, 20:24 • 127 • Политика
Один из гостей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал о расцвете антисемитизма в современной Германии. "Я привык сразу давать в рыло, но не хочу провоцировать", - признался немецкий гость студии.
В передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" один из гостей рассказал неприятную правду о ситуации с антисемитизмом в современной Германии. Слова спикера поразили гостей телепередачи.
С обличительной речью в адрес Германии выступил Александр Сосновский - главный редактор немецкого интернет-издания World Economy. По его словам, будучи в Германии, он опасается на публике носить еврейскую кипу и старается не показывать кольцо с надписью на еврейском, дабы не провоцировать различные ситуации, которые могут закончиться даже кровопролитием.
Он подчеркнул, что антисемитизм в Германии имеет сразу три составляющие. Первая - это нацисты, оставшиеся во власти после Второй мировой войны в Западной Германии. Вторая - это игнорирование Холокоста как такового в Восточной Германии. А третья и самая главная - приток мигрантов-мусульман, которые ставят знак равенства между израильтянами и евреями.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
127
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 июня 2019, 10:24
|
06 июня 2019, 09:09
|
05 июня 2019, 23:09
|
08 июня 2019, 00:09
|
10 июня 2019, 10:39
|
05 июня 2019, 10:24
|
07 июня 2019, 17:24