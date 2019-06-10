"Сразу давать в рыло!": В передаче Соловьева рассказали неприятную правду о современной Германии

В передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" один из гостей рассказал неприятную правду о ситуации с антисемитизмом в современной Германии. Слова спикера поразили гостей телепередачи.

С обличительной речью в адрес Германии выступил Александр Сосновский - главный редактор немецкого интернет-издания World Economy. По его словам, будучи в Германии, он опасается на публике носить еврейскую кипу и старается не показывать кольцо с надписью на еврейском, дабы не провоцировать различные ситуации, которые могут закончиться даже кровопролитием.

"Я не боюсь за себя, я привык сразу давать в рыло. Но я не хочу провоцировать кого-то, я не хочу попадать в эти ситуации", - отметил Сосновский.

Он подчеркнул, что антисемитизм в Германии имеет сразу три составляющие. Первая - это нацисты, оставшиеся во власти после Второй мировой войны в Западной Германии. Вторая - это игнорирование Холокоста как такового в Восточной Германии. А третья и самая главная - приток мигрантов-мусульман, которые ставят знак равенства между израильтянами и евреями.