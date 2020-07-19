"Сразу 200-й, никаких криков": Экшен-камера убитого в Донбассе наёмника дала наводку о взрыве

На кадрах видео, которое записала камера, можно заметить, как боец бежит по лесу, а потом раздаётся хлопок, и он падает на землю. Впереди видно перекрывшую дорогу ветку, которая либо была ориентиром для минёров, либо использовалась для маскировки. Запись выложил в Twitter военный корреспондент Александр Коц.

Правильно установленное ВУ, возможно, растяжка, на тропинке он перебегает лежащую поперёк ветку, струна могла быть так замаскирована - сразу 200-й, никаких криков и мучений, через несколько секунд, кстати, ещё кто-то рванул, - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось о гибели трёх украинских диверсантов, которые подорвались на мине под Горловкой. Одним из них оказался эстонский наёмник Николай Илин, который по документам проходил как "военный медик". В ДНР же утверждают, что погибший был прошедшим подготовку диверсантом. На это, в частности, указывает снаряжение погибшего бойца, который был вооружён автоматом АКМ с глушителем и креплением для целеуказателя.

Киев заявил, что один диверсант погиб, подорвавшись на мине, а двое других попали в засаду, когда пытались унести тело товарища. Донецк представил совершенно иную версию. Все трое погибли, подорвавшись на мине. Власти ДНР объявили режим тишины, чтобы гражданская служба "Эвакуация 200" смогла вывезти тела, однако вместо неё на место под прикрытием огня явились украинские морпехи, в результате чего эвакуация была сорвана.