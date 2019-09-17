"Сравнение достойно": В ответ на нападки Польшу уязвили цитатой Черчилля

Иванов взял слово на пленарном заседании международной научной конференции "Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии". Он ответил на все громче звучащие со стороны Запада обвинения в адрес России в пропаганде.

Причем ответил словами того же Запада - цитатой Уинстона Черчилля, который в своих мемуарах сказал, что Польша все предвоенные годы "действовала как гиена".

"Сравнение достойно", – отметил Иванов, добавив, что по Мюнхенскому сговору 1938 года Варшава получила Тешинскую область Чехословакии.

В качестве резюме Иванов добавил, что итоги и причины Второй мировой войны должны изучать и обсуждать историки, а не политики. Поскольку ее политизация недопустима.

Глава попечительского совета Российского военно-исторического общества также призвал обратить внимание на то, что качество знания истории среди российских школьников падает. По словам Иванова, юные жители страны уже не знают так хорошо историю, как знало подрастающее поколение в его годы, и это настораживает.

"Чем дальше мы будем отдаляться от событий 1939 года, 1941-го или 1945-го, тем легче будет убедить подрастающее поколение, которое не очень интересуется историей", - предупредил он.

Напомним, ранее Иванов на пресс-конференции, посвященной предстоящему 80-летию начала Второй мировой войны заявил, что по мере приближения к 1 сентября будет очень много публикаций, фальсификаций и фейков в отношении того, что в развязывании Второй мировой войны виноват Советский Союз.