"Спутнику V" отказали в экстренном применении: Найдены "несоответствия минимальным требованиям"

Бразильский регулятор по санитарному надзору отказал в выдаче регистрации препарату "Спутник V" с целью срочного использования.

Ранее соответствующее обращение в ведомство направили Российский фонд прямых инвестиций и местная организация Uniao Quimica, начавшая с 2021 года изготовление вакцины в стране.

Поводом для данного решения регулятора стало "несоответствие минимальным требованиям", указано в сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что с 4 января рассчитывают получить оставшиеся не переданными сведения для запуска третьего этапа испытаний препарата. Эта фаза необходима для дальнейшей выдачи лицензии на срочное применение лекарства.

Также, по словам представителей регулятора, не были выполнены все нормы в рамках взаимодействия со специалистами управления лекарственных средств и биологических продуктов и Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии.

Обновлено: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Бразилия не отказывалась от ускоренной регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Более того, Бразилия запросила дополнительную информацию по вакцине.