"Спутник V" увидят из космоса. Стилизованное изображение ампулы с российской вакциной покоряет мир

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" увидят из космоса. Стилизованное изображение ампулы с российским препаратом появилось в Италии.

Изображение российской вакцины "Спутник V" появилось в одном из регионов на севере Италии. Стилизованная картинка появилась на поле, где выращивают злаковые. Воспроизвёл её тракторист-художник Дарио Гамбарин, который ранее уже удивлял подобными картинами.

Последи поля тракторист изобразил бутылочку с надписью: "Спутник V". Сам художник признался, что к созданию произведения подтолкнула пандемия и желание напомнить людям о вакцинации, передаёт ТАСС. При этом Гамбарин отметил, что отдал предпочтение российской вакцине, потому как услышал много негативных отзывов о подобном препарате AstraZeneca.

Художник надеется, что вакцина из России в скором времени будет доступна всем людям планеты.