|
"Спутник V" увидят из космоса. Стилизованное изображение ампулы с российской вакциной покоряет мир
17 марта 2021, 02:05 • 60 • В мире
Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" увидят из космоса. Стилизованное изображение ампулы с российским препаратом появилось в Италии.
Изображение российской вакцины "Спутник V" появилось в одном из регионов на севере Италии. Стилизованная картинка появилась на поле, где выращивают злаковые. Воспроизвёл её тракторист-художник Дарио Гамбарин, который ранее уже удивлял подобными картинами.
Последи поля тракторист изобразил бутылочку с надписью: "Спутник V". Сам художник признался, что к созданию произведения подтолкнула пандемия и желание напомнить людям о вакцинации, передаёт ТАСС. При этом Гамбарин отметил, что отдал предпочтение российской вакцине, потому как услышал много негативных отзывов о подобном препарате AstraZeneca.
Художник надеется, что вакцина из России в скором времени будет доступна всем людям планеты.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 марта 2021, 11:15
|
10 марта 2021, 20:40
|
15 марта 2021, 02:25
|
12 марта 2021, 04:45
|
10 марта 2021, 06:55
|
12 марта 2021, 04:45
|
13 марта 2021, 16:30