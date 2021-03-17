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"Спутник V" увидят из космоса. Стилизованное изображение ампулы с российской вакциной покоряет мир

17 марта 2021, 02:05  •  60 • В мире
Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" увидят из космоса. Стилизованное изображение ампулы с российским препаратом появилось в Италии.
Изображение российской вакцины "Спутник V" появилось в одном из регионов на севере Италии. Стилизованная картинка появилась на поле, где выращивают злаковые. Воспроизвёл её тракторист-художник Дарио Гамбарин, который ранее уже удивлял подобными картинами.
Последи поля тракторист изобразил бутылочку с надписью: "Спутник V". Сам художник признался, что к созданию произведения подтолкнула пандемия и желание напомнить людям о вакцинации, передаёт ТАСС. При этом Гамбарин отметил, что отдал предпочтение российской вакцине, потому как услышал много негативных отзывов о подобном препарате AstraZeneca.
Художник надеется, что вакцина из России в скором времени будет доступна всем людям планеты.

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