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"Спутник V" стал доступен 40% населения Земли: Индия ускоренно одобрила вакцину из России

13 апреля 2021, 00:20  •  118 • В мире
Индия одобрила вакцину из России и ускоренно её зарегистрировала. Теперь "Спутник V" стал доступен 40% населения Земли.
Индия стала 60-й страной, где разрешено применение вакцины "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на своём сайте. Регистрация вакцины была произведена после одобрения Генерального контролёра лекарственных средств Индии (DCGI).
"Спутник V" - одна из трёх вакцин, которыми будет вестись массовая вакцинация жителей Индии. Регистрацию осуществили в рамках ускоренной процедуры, где учитывались и результаты клинических испытаний России. Кроме того, позитивные данные были получены и в рамках третьей фазы исследований в Индии.
Индия также наладит производство "Спутника V". С крупнейшими фармпроизводителями РФПИ уже заключил соответствующие соглашения. Ежегодно с конвейеров должно сходить больше 850 миллионов доз, которых хватит, чтобы привить свыше 425 миллионов человек", - сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.
Таким образом, "Спутник V" стал доступен 40% населений Земли, или 3 млрд человек. Препарат успешно применяют в Белоруссии и Аргентине, Черногории и Армении, Египте и Молдавии, Гондурасе и Гватемале, Мали и Конго и десятках других стран. Сильных аллергических реакций и негативных последствий зафиксировано не было.

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