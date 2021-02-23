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"Спутник V" расширяет географию. Препарат допустили к массовой вакцинации ещё в одной стране
23 февраля 2021, 11:40 • 77 • В мире
"Спутник V" расширяет географию. Препарат российского производства допустили к массовой вакцинации против коронавируса ещё в одной стране - в Киргизии. Ожидается, что масштабное прививание в республике начнётся уже в скором времени.
В Киргизии официально завершена процедура регистрации русской вакцины против коронавируса "Спутник V".
Об этом агентству "РИА Новости" 23 февраля рассказала пресс-служба Минздрава республики. Таким образом, препарат российского производства получил специальную государственную лицензию.
Теперь препарат может быть задействован в массовой вакцинации граждан страны в целях профилактики COVID-19. Ожидается, что она стартует уже в скором времени.
Согласно последним данным, в Киргизии коронавирусной инфекцией заразились свыше 86 тыс. человек. Количество смертей из-за SARS-CoV-2 достигло отметки в 1460 случаев.
Напомним, вакцина "Спутник V" была создана в российском НИЦЭМ им. Гамалеи. На родине она прошла регистрацию ещё летом прошлого года. На данный момент использование препарата разрешено в более чем 30 государствах.
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