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"Спутник V" ослабит напряжение: В Германии нашли три причины поддержать "политический успех Кремля"

27 марта 2021, 07:45  •  87 • Политика
Немецкий журналист Мариас Брюггман считает, что "Спутник V" ослабит напряжение, поэтому Германия прямо сейчас должна позаботиться о закупке данного препарата. Он нашёл три причины поддержать "политический успех Кремля", и вакцинация для спасения людей вовсе не на первом месте.
В Германии по ряду причин замедлилась кампания по вакцинации. Аналогичная ситуация и в других странах ЕС. Брюггман на страницах издания Handelsblatt пишет, что ФРГ должна сейчас же закупить российскую вакцину от COVID-19. "Спутник V" ослабит напряжение между РФ и Евросоюзом, но дело не только в этом.
"В данный момент эта вакцина – большой политический успех Кремля. Если ЕС закупит ее, то это поможет союзу в политике", - считает автор статьи.
Брюггман назвал три причины, по которым Германия должна купить "Спутник V". Первая из них – разрядить напряжённость, ведь потребность в этом имеется достаточно давно. После этого в Кремле, как считает, журналист, перестали бы обвинять ЕС в антироссийской политике.
Вторая причина – доверие многих европейцев к Владимиру Путину. Причём оно сильнее, чем ко многим политикам из ЕС. По мнению автора публикации, именно этот фактор привлечёт людей в пункты вакцинации, а значит, ускорит выработку стадного иммунитета.
В качестве третьей причины Брюггман называет сам факт пандемии. В данной ситуации следует использовать абсолютно всё, что помогает.

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