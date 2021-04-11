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"Спутник V" не спасёт - слишком поздно: В Европе признали горькую правду

11 апреля 2021, 08:00  •  390 • Политика
Евросоюз получит русскую вакцину от COVID-19, но, к сожалению, будет слишком поздно. Как заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, "Спутник V" наверняка будет признан и запущен в производство в Европе, но этот процесс займёт слишком много времени.
Бретон, курирующий политику использования вакцин в Европе, напомнил, что одобрение вакцины "Спутник V" на европейском рынке вовсе не означает, что препаратом тут же можно будет начать прививать население. Он подчеркнул, что может потребоваться несколько месяцев, чтобы наладить производство вакцины и начать производить её в больших количествах.
Поэтому к моменту, когда вакцина будет доступна, будет уже слишком поздно. Бретон имеет в виду план Евросоюза привить всех граждан до конца 2021 года."Спутник V" придет попросту слишком поздно", - сообщил еврочиновник. Об этом пишет немецкий Spiegel.
Ранее, напомним, Австрия завершила переговоры с Россией о "Спутнике V". Финальный этап пройден. Канцлер Себастьян Курц сообщил, каким будет следующий шаг.
В конце марта Курц встречался с послом России Дмитрием Любинским. Тогда появилась информация о финальном этапе перед заключением контракта на поставку "Спутника V".
Теперь финальный этап пройден. Канцлер Австрии назвал возможной закупку вакцины из России. "Переговоры о контракте де-факто подошли к концу", - отчитался он.
После интриг против русской вакцины её постепенно стали признавать на Западе. Так, сразу 20 сотрудников ОБСЕ выказали желание привиться "Спутником V" на территории России. Об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На прошлой неделе началась вакцинация сотрудников группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска Гуково и Донецк российско-украинской границы. Речь идёт о вакцинации от COVID-19 вакциной "Спутник V", - заметила Захарова.

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