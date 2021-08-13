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"Спутник V" не пускают на Запад даже не столько из-за политики - эксперт: "Это огромный урок"
13 августа 2021, 19:45 • 138 • Политика
"Спутник V" не пускают на Запад даже не столько из-за политики, считает эксперт Глеб Кузнецов. По его мнению, проблема, в частности, в том, что у нашей страны нет опыта регистрации лекарственных препаратов в так называемых премиальных юрисдикциях: "Это огромный урок".
"Спутник V" очень успешно зарекомендовал себя в Сан-Марино. Многие из других стран Европы ринулись туда, чтобы привиться заветным препаратом, заметила ведущая Царьграда Олеся Лосева в программе "Вакцина правды".
Она обратила внимание на двойные стандарты: если человек сделал инъекцию в Сан-Марино - это нормально, его сертификат во многих регионах Италии и других странах готовы признать. Если же прививка сделана в России тем же русским препаратом - ситуация противоположная.
Такое положение дел объяснил гость программы - глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он выразил уверенность, что тут дело не только в политике.
Проблема, в частности, в том, что у нашей страны нет опыта регистрации лекарственных препаратов в так называемых премиальных юрисдикциях. Речь о США, Японии, странах ЕС и Израиле.
Наши специалисты подали документы в Европейское агентство по регулированию фармпрепаратов. Там "вяло и безынициативно переругиваются" с представителями русской стороны, подчеркнул Кузнецов:
Напомним, ранее в ВОЗ в ходе брифинга сообщили, что планируют одобрить вакцину против COVID-19 "Спутник V" к середине следующего месяца.
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