Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы"...
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно...
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Органи...
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений ...
Главная / Политика

"Спутник V" не пускают на Запад даже не столько из-за политики - эксперт: "Это огромный урок"

13 августа 2021, 19:45  •  138 • Политика
"Спутник V" не пускают на Запад даже не столько из-за политики, считает эксперт Глеб Кузнецов. По его мнению, проблема, в частности, в том, что у нашей страны нет опыта регистрации лекарственных препаратов в так называемых премиальных юрисдикциях: "Это огромный урок".
"Спутник V" очень успешно зарекомендовал себя в Сан-Марино. Многие из других стран Европы ринулись туда, чтобы привиться заветным препаратом, заметила ведущая Царьграда Олеся Лосева в программе "Вакцина правды".
Она обратила внимание на двойные стандарты: если человек сделал инъекцию в Сан-Марино - это нормально, его сертификат во многих регионах Италии и других странах готовы признать. Если же прививка сделана в России тем же русским препаратом - ситуация противоположная.
Такое положение дел объяснил гость программы - глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он выразил уверенность, что тут дело не только в политике.
Проблема, в частности, в том, что у нашей страны нет опыта регистрации лекарственных препаратов в так называемых премиальных юрисдикциях. Речь о США, Японии, странах ЕС и Израиле.
Наши специалисты подали документы в Европейское агентство по регулированию фармпрепаратов. Там "вяло и безынициативно переругиваются" с представителями русской стороны, подчеркнул Кузнецов:
То им не нравится, как у нас работает такой-то завод, то им нравятся такие документы. Это формальные придирки. Но с помощью них эти премиальные юрисдикции ограничивают доступ на свои рынки тем фармпрепаратам, которые для них представляются не очень надёжными. Не только наши столкнулись с этим. Так что я бы не переоценивал политическую составляющую, а сосредоточился бы на том, что необходимо учиться продвигать свои препараты по тем правилам, по которым действуют премиальные юрисдикции. Это огромный и очень полезный урок на будущее.
Напомним, ранее в ВОЗ в ходе брифинга сообщили, что планируют одобрить вакцину против COVID-19 "Спутник V" к середине следующего месяца.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





138
Источник
Похожие новости
13 августа 2021, 02:20
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
13 августа 2021, 06:00
"Чистое пиратство": Украинский депутат назвал единственный способ остановить "Северный поток - 2"
13 августа 2021, 00:30
Организатору "языковых патрулей" в Казахстане запретили въезд в Россию на 50 лет
13 августа 2021, 11:30
"Что значит уехали?!": "Замшелую методичку" Познера рассекретила одесситка
13 августа 2021, 02:20
Литва и арестанты: В России не скрыли удивления из-за молчания Европарламента и Госдепа
13 августа 2021, 11:30
ВСУ откроют хаотичный огонь в Донбассе: Разведка рассекретила приказ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2021, 13:25
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
10 августа 2021, 01:55
"Стыдно спрашивать", "нужны деньги": Турки вступились за Россию после звонка шведскому министру
10 августа 2021, 15:40
Новый командир украинских десантников Максим Миргородский отдал приказ к наступлению в сторону белорусской границы
10 августа 2021, 01:55
В офисе Зеленского раскрыли его реакцию на слова Лукашенко
11 августа 2021, 02:40
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно наговорил
08 августа 2021, 21:30
"Наши показывают класс": Мария Захарова ответила на провокацию Минобороны Украины
08 августа 2021, 17:50
Линой Ашрам ответила на вопрос о жалобах русских на "украденную медаль" в Токио
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.