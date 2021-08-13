"Спутник V" не пускают на Запад даже не столько из-за политики - эксперт: "Это огромный урок"

"Спутник V" не пускают на Запад даже не столько из-за политики, считает эксперт Глеб Кузнецов. По его мнению, проблема, в частности, в том, что у нашей страны нет опыта регистрации лекарственных препаратов в так называемых премиальных юрисдикциях: "Это огромный урок".

"Спутник V" очень успешно зарекомендовал себя в Сан-Марино. Многие из других стран Европы ринулись туда, чтобы привиться заветным препаратом, заметила ведущая Царьграда Олеся Лосева в программе "Вакцина правды".

Она обратила внимание на двойные стандарты: если человек сделал инъекцию в Сан-Марино - это нормально, его сертификат во многих регионах Италии и других странах готовы признать. Если же прививка сделана в России тем же русским препаратом - ситуация противоположная.

Такое положение дел объяснил гость программы - глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он выразил уверенность, что тут дело не только в политике.

Проблема, в частности, в том, что у нашей страны нет опыта регистрации лекарственных препаратов в так называемых премиальных юрисдикциях. Речь о США, Японии, странах ЕС и Израиле.

Наши специалисты подали документы в Европейское агентство по регулированию фармпрепаратов. Там "вяло и безынициативно переругиваются" с представителями русской стороны, подчеркнул Кузнецов:

То им не нравится, как у нас работает такой-то завод, то им нравятся такие документы. Это формальные придирки. Но с помощью них эти премиальные юрисдикции ограничивают доступ на свои рынки тем фармпрепаратам, которые для них представляются не очень надёжными. Не только наши столкнулись с этим. Так что я бы не переоценивал политическую составляющую, а сосредоточился бы на том, что необходимо учиться продвигать свои препараты по тем правилам, по которым действуют премиальные юрисдикции. Это огромный и очень полезный урок на будущее.

Напомним, ранее в ВОЗ в ходе брифинга сообщили, что планируют одобрить вакцину против COVID-19 "Спутник V" к середине следующего месяца.