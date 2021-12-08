"Спустил собак": Гордон рассказал, во сколько Зеленскому обходится борьба с ним

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, во сколько президенту Украины Владимиру Зеленскому обходится борьба с ним. Сумма была озвучена в долларах. "Спустил собак", - заявил Гордон.

В эфире телеканала "Украина 24" Дмитрий Гордон заявил о начатой Офисом президента компании по дискредитации журналиста. Якобы это стало ответом на открытую критику политики Зеленского.

Гордон признался: не понимает, почему нужно замалчивать факты жесточайшей коррупции. Именно поэтому он задаёт неудобные вопросы, на что и "очень обиделся" Зеленский, объяснил журналист. По его словам, после команды сверху начались проверки налоговой и спецслужб, поиск компромата.

Вроде как Гордону спецслужбы даже передали методичку.

"Вот вам аналитичка из Службы безопасности Украины: "Зеленский спустил собак на Гордона", пишут", - произнёс журналист.

Он рассказал, во сколько его противнику обходится эта борьба. За одну неделю на дискредитацию оппонента Зеленским и его командой было потрачено 150 000 долларов.

"На самом деле, у меня это вызывает гордость. Я горжусь собой", - самовлюблённо заявил Дмитрий Гордон.

Напомним, этот журналист известен не только своими русофобскими высказываниями, но и одами Зеленскому, когда тот ещё был кандидатом в президенты Украины. Гордон месяцами пел дифирамбы своему кумиру, формируя его положительный образ как человека и как новоиспечённого политика.

Однако в конце ноября 2021 года Гордон публично заявил, что Владимир Зеленский ему "больше не интересен". Мол, президент Украины к середине своего срока так и не научился формулировать смыслы и формировать повестку дня. Зеленский до сих пор пытается себя убедить, что ему удалось занять главную должность в стране, поделился ощущением журналист.

"Это был театр одного актёра, театр очень неубедительный <…> Сегодня на сцене был очень посредственный актёр, который врал, постоянно врал", - произнёс журналист.