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"Спускают страну под откос по знакомой методичке": В Иране продолжаются протесты из-за цен на бензин

18 ноября 2019, 16:54  •  95 • В мире
В иранских городах с пятницы не стихают акции протеста, которые начались из-за решения властей повысить цены на бензин. Беспорядки продолжаются в нескольких городах страны, несмотря на неожиданный для этих широт обильный снегопад. "Спускают страну под откос по знакомой всем методичке", - отреагировали в Сети.
О повышении цен на бензин власти объявили в пятницу вечером. Хотя в целом демонстрации носят мирный характер, есть пострадавшие. В некоторых случаях силовикам пришлось применять спецсредства. К примеру, в том случае, когда протестующие пытались поджечь топливный склад в городе Сирджан.
Скриншот: Twitter/@BhaharAzad
В Twitter активисты выкладывают видео и фотографии с акций протеста. Но все они датированы не позднее 16 ноября, а некоторые и вовсе сделаны во время других акций, свежих фотографий нет. Из-за сильнейшего снегопада в Иране возникли проблемы с электричеством, связью и интернетом. В провинции Тегеран из-за непогоды закрыты начальные и средние школы, на дорогах гололёд, а с реагентами в стране просто не знакомы.
Цены на бензин в Иране подняли в полтора раза. Вырученные от повышения цен деньги власти планируют пустить на оказание материальной помощи бедному населению страны.
Предполагается, что выплаты от от 550 тыс. риалов ($4,68) смогут получить почти 60 млн нуждающихся. Семьям будет оказана помощь примерно в 2 миллиона реалов (17,46 доллара).
По предварительным подсчётам, повышение цен на бензин принесёт почти 300 триллионов риалов в год, что эквивалентно 2,55 миллиарда долларов.
Повышение цен на бензин в воскресенье поддержал и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. По его словам, протесты в стране провоцируют противники Исламской Республики.
"Некоторые люди, без сомнения, обеспокоены этим решением... но саботаж и поджог совершаются хулиганами, а не нашим народом. Контрреволюция и враги Ирана всегда поддерживали диверсии и нарушения безопасности и продолжают это делать", - заявил аятолла Хаменеи.
Напомним, даже несмотря на повышение, к слову, первое за последние четыре года, цены на бензин в Иране остаются самыми низкими в мире.
После повышения за один литр бензина автовладельцам придётся заплатить 15 тысяч риалов, то есть около 45 центов. До повышения литр бензина стоил 30 центов.
При этом указанная цена распространяется на 60 литров в месяц для частных автовладельцев. При покупке более этого объёма придётся заплатить уже 30 тысяч риалов, то есть примерно 90 центов за один литр.

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