|
"Спрятать его где-то в лесах": Германия предложила альтернативную "расправу" над Навальным
12 сентября 2020, 19:15 • 148 • Политика
Депутат Армин-Паулюс Гампель предложил альтернативную версию "расправы" над оппозиционером Алексеем Навальным. "Спрятать его где-то в лесах", - произнёс он и развил идею.
В пятницу, 11 сентября, в бундестаге состоялся "Актуальный час". О его проведении попросила фракция "Союз 90/Зелёные". Обсуждали выработку позиции федерального правительства страны по делу Навального.
"Российское правительство настолько глупо, что, имея причастность к предполагаемому покушению, позволяет ему (Навальному. - Ред.) вылететь в Германию, вместо того чтобы спрятать его где-то в российских лесах?" - произнёс в ходе дискуссии член немецкой партии "Альтернатива для Германии" депутат Армин-Паулюс Гампель.
Он назвал эту ситуацию абсурдной. Его также смутила версия отравления "Новичком". Гампель предположил, что учёные в немецкой лаборатории целенаправленно искали следы этого отравляющего вещества, а другие просто не проверяли.
После транспортировки находящегося в коме Алексея Навального достаточно долгое время не было никакой информации о его состоянии. На запрос МИД России о результатах лабораторных исследований Берлин не ответил. Зато информация появилась в немецкой прессе.
Власти ФРГ не только сообщили о следах "Новичка" в анализах российского оппозиционера, но и признались в наличии на территории Германии этого вещества ещё с 1990-х годов.
148
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 сентября 2020, 12:35
|
05 сентября 2020, 23:10
|
11 сентября 2020, 02:55
|
08 сентября 2020, 00:40
|
06 сентября 2020, 12:55
|
10 сентября 2020, 05:50
|
08 сентября 2020, 00:40