"Спрятать его где-то в лесах": Германия предложила альтернативную "расправу" над Навальным

В пятницу, 11 сентября, в бундестаге состоялся "Актуальный час". О его проведении попросила фракция "Союз 90/Зелёные". Обсуждали выработку позиции федерального правительства страны по делу Навального.

"Российское правительство настолько глупо, что, имея причастность к предполагаемому покушению, позволяет ему (Навальному. - Ред.) вылететь в Германию, вместо того чтобы спрятать его где-то в российских лесах?" - произнёс в ходе дискуссии член немецкой партии "Альтернатива для Германии" депутат Армин-Паулюс Гампель.

Он назвал эту ситуацию абсурдной. Его также смутила версия отравления "Новичком". Гампель предположил, что учёные в немецкой лаборатории целенаправленно искали следы этого отравляющего вещества, а другие просто не проверяли.

После транспортировки находящегося в коме Алексея Навального достаточно долгое время не было никакой информации о его состоянии. На запрос МИД России о результатах лабораторных исследований Берлин не ответил. Зато информация появилась в немецкой прессе.

Власти ФРГ не только сообщили о следах "Новичка" в анализах российского оппозиционера, но и признались в наличии на территории Германии этого вещества ещё с 1990-х годов.