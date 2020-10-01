"Спрятались за спину союзников": Россия призвала защитников Навального прекратить подтасовку фактов

Так Министерство иностранных дел России прокомментировало недавнее выступление главы МИД Германии Хайко Мааса в ООН, во время которого он назвал "отравление" Навального нарушением запрета на применение химического оружия. Москва напомнила, что несколько раз обращалась к Берлину с просьбой предоставить материалы для расследования, однако всякий раз получала отказ.

Воспринимаем эти публичные измышления как попытку переложить ответственность за своё нежелание взаимодействовать с нами по этому делу на других, спрятавшись за спину союзников, - говорится в сообщении.

По словам представителей МИД России, Запад часто утверждает, что "вести дела с Москвой невозможно". Однако на деле всё ровно наоборот - это с западными странами невозможно иметь никаких дел, когда иностранные партнёры требуют проведения расследования и в то же время отказываются оказывать в этом содействие.