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"Спрятались за спину союзников": Россия призвала защитников Навального прекратить подтасовку фактов
01 октября 2020, 01:25 • 83 • Политика
Российские власти призвали европейских защитников Навального прекратить провокации и подтасовку фактов. В Москве заявили, что Германия "спряталась за спинами союзников".
Так Министерство иностранных дел России прокомментировало недавнее выступление главы МИД Германии Хайко Мааса в ООН, во время которого он назвал "отравление" Навального нарушением запрета на применение химического оружия. Москва напомнила, что несколько раз обращалась к Берлину с просьбой предоставить материалы для расследования, однако всякий раз получала отказ.
По словам представителей МИД России, Запад часто утверждает, что "вести дела с Москвой невозможно". Однако на деле всё ровно наоборот - это с западными странами невозможно иметь никаких дел, когда иностранные партнёры требуют проведения расследования и в то же время отказываются оказывать в этом содействие.
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