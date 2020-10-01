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"Спрятались за спину союзников": Россия призвала защитников Навального прекратить подтасовку фактов

01 октября 2020, 01:25  •  83 • Политика
Российские власти призвали европейских защитников Навального прекратить провокации и подтасовку фактов. В Москве заявили, что Германия "спряталась за спинами союзников".
Так Министерство иностранных дел России прокомментировало недавнее выступление главы МИД Германии Хайко Мааса в ООН, во время которого он назвал "отравление" Навального нарушением запрета на применение химического оружия. Москва напомнила, что несколько раз обращалась к Берлину с просьбой предоставить материалы для расследования, однако всякий раз получала отказ.
Воспринимаем эти публичные измышления как попытку переложить ответственность за своё нежелание взаимодействовать с нами по этому делу на других, спрятавшись за спину союзников, - говорится в сообщении.
По словам представителей МИД России, Запад часто утверждает, что "вести дела с Москвой невозможно". Однако на деле всё ровно наоборот - это с западными странами невозможно иметь никаких дел, когда иностранные партнёры требуют проведения расследования и в то же время отказываются оказывать в этом содействие.

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