"Спровоцировать может любое русское слово": Сатановский заявил о накачанной ненавистью Турции

Накануне в Москве прошли переговоры между президентами России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сначала с глазу на глаз, а после и вместе с профильными министрами обсудили непростую ситуацию в сирийском Идлибе и приняли решение по урегулированию конфликта. На наших условиях.

Президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский в интервью Царьграду отметил, что "уже не звучали крики о взятии Дамаска, о торжественном победном намазе в дамасской мечети, о небоскрёбах из черепов российских военных". Однако призвал не строить иллюзий и заявил о накачанной ненавистью Турции.

Понятно, что туристический сезон этого года, как минимум, для людей нормальных, а не сумасшедших, надо пропускать, - предупредил Сатановский. - Потому что Турция накачана такой ненавистью, что любое русское слово, сказанное рядом с бандитом, боевиком, кем угодно, вещь, которая может спровоцировать удар ножа, выстрел, всё что угодно.

Эксперт обратил внимание и на то, что "проявились, впервые, пожалуй, до такой степени ярко предатели в собственных рядах".

"В том числе проамериканская, протурецкая, антироссийская и антисирийская позиция "Независимой газеты", которая выступила чрезвычайно ярко, что называется, ударив под ложечку, аж даже 23-го февраля, - подчеркнул политолог. - А потом проявила себя еще раз, в качестве "агента влияния" радикальнейших политических сил Баку, как союзника, в данном случае, Турции, против Армении, да и против российской позиции по признанию геноцида армян, опубликовав огромную, фантасмагорически клеветническую статью о том, что погромы в Сумгаите, что называется, сами армяне организовали, прямо сами себя и вырезали".

Напомним, последние события, произошедшие в сирийской провинции Идлиб, спровоцировали серьёзную волну антироссийской истерии в социальных сетях Турции. По словам российского посла в Анкаре Алексея Ерхова, в его адрес продолжают поступать всё новые угрозы. "Мы возведём небоскрёбы из черепов ваших военных", - пишут ему.