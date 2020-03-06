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"Спровоцировать может любое русское слово": Сатановский заявил о накачанной ненавистью Турции
06 марта 2020, 15:35 • 56 • Политика
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал итоги переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана и заявил о накачанной ненавистью Турции. "Любое русское слово, сказанное рядом с бандитом, боевиком, кем угодно, может спровоцировать удар ножа, выстрел, всё что угодно", - отметил эксперт.
Накануне в Москве прошли переговоры между президентами России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сначала с глазу на глаз, а после и вместе с профильными министрами обсудили непростую ситуацию в сирийском Идлибе и приняли решение по урегулированию конфликта. На наших условиях.
Президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский в интервью Царьграду отметил, что "уже не звучали крики о взятии Дамаска, о торжественном победном намазе в дамасской мечети, о небоскрёбах из черепов российских военных". Однако призвал не строить иллюзий и заявил о накачанной ненавистью Турции.
Эксперт обратил внимание и на то, что "проявились, впервые, пожалуй, до такой степени ярко предатели в собственных рядах".
"В том числе проамериканская, протурецкая, антироссийская и антисирийская позиция "Независимой газеты", которая выступила чрезвычайно ярко, что называется, ударив под ложечку, аж даже 23-го февраля, - подчеркнул политолог. - А потом проявила себя еще раз, в качестве "агента влияния" радикальнейших политических сил Баку, как союзника, в данном случае, Турции, против Армении, да и против российской позиции по признанию геноцида армян, опубликовав огромную, фантасмагорически клеветническую статью о том, что погромы в Сумгаите, что называется, сами армяне организовали, прямо сами себя и вырезали".
Напомним, последние события, произошедшие в сирийской провинции Идлиб, спровоцировали серьёзную волну антироссийской истерии в социальных сетях Турции. По словам российского посла в Анкаре Алексея Ерхова, в его адрес продолжают поступать всё новые угрозы. "Мы возведём небоскрёбы из черепов ваших военных", - пишут ему.
Об этом дипломат рассказал в беседе с телеканалом "Звезда". Ерхов отметил, что угрозы поступают как лично ему, так и в адрес России.
При этом Ерхов отметил, что, на его взгляд, в последнее время информационное пространство и вокруг России, и вокруг российских дипломатических учреждений в Турции "значительно подчищено".
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