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"Спросите у следователей": Песков - о фейке про убийство сирийца бойцами ЧВК Вагнера

22 ноября 2019, 05:24  •  92 • В мире
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг, что российские военные имеют отношение к зверскому убийству сирийца, которое произошло в 2017 году. Видео с жуткими кадрами быстро разлетелось по Сети. Песков заверил, что это "не имеет отношения к российской военной операции" в Сирии. По видео нельзя утверждать, что один из устроивших казнь - выходец из России.
Ряд СМИ растиражировали информацию о том, что в жестокой расправе над мужчиной в Сирии в 2017 году участвовал наш соотечественник. В Сети писали, что боец служил в ЧВК Вагнера. Видео широко обсуждали в интернете.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что по этим кадрам нельзя понять, что участником преступления был выходец из нашей страны.
"Я убежден, что это не имеет никакого отношения к российской военной операции в Сирии. В данном случае какие-то репутационные опасения абсолютно беспочвенны: это не имеет абсолютно никакого отношения к российским военным, что бы там ни публиковалось", - цитирует слова Пескова ТАСС.
Дмитрий Песков заявил, что сам он не смотрел видео, о котором идет речь. Журналисты спросили у представителя Кремля, знает ли руководство страны о преступлениях частных военных компаний в Сирии. Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос следователям и другим "соответствующим структурам".
"Это не наш вопрос, это не вопрос администрации президента. Я могу говорить только о деятельности российских Вооруженных сил и их подразделений, которые действуют в соответствии с приказами Верховного главнокомандующего ", - говорит Дмитрий Песков.

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