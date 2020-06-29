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"Спросите любого человека": Песков прокомментировал "скандальное" решение ПФР
29 июня 2020, 18:00 • 151 • Политика
Песков оценил решение ПФР о перечислении выплат на детей с 1 июля. По его словам, ничего предосудительного в том, чтобы дать людям деньги в последний день голосования, нет. "Вы спросите любого человека, который получает эти деньги, хотят ли они ждать какое-то время или они хотят это получить сразу же, вам все ответят, что все хотят получить сразу", - сказал пресс-секретарь президента.
В Кремле не считают решение Пенсионного фонда России начать выплаты семьям с детьми до 16 лет с 1 июля некорректным или предосудительным. Напротив, столь оперативная работа заслуживает всяческих похвал, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вопрос по поводу ПФР был поднят в связи проходящим в России голосованием по поправкам в Конституцию. Журналисты поинтересовались у представителя главы государства, не считает ли он, что выплаты 1 июля повлияют на результаты референдума. Особенно в свете видео с закрытого совещания ПФР, на котором его глава Максим Топилин даёт поручение выплатить пособия на детей в последний день голосования.
Он добавил, что если спросить любого из получателей выплат, хотят ли они, чтобы деньги были перечислены как можно скорее или подождать завершения референдума, то ответ будет всем очевиден. Поэтому ничего некорректного в выплатах в последний день голосования нет, подчеркнул Песков.
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