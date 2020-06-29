"Спросите любого человека": Песков прокомментировал "скандальное" решение ПФР

В Кремле не считают решение Пенсионного фонда России начать выплаты семьям с детьми до 16 лет с 1 июля некорректным или предосудительным. Напротив, столь оперативная работа заслуживает всяческих похвал, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вопрос по поводу ПФР был поднят в связи проходящим в России голосованием по поправкам в Конституцию. Журналисты поинтересовались у представителя главы государства, не считает ли он, что выплаты 1 июля повлияют на результаты референдума. Особенно в свете видео с закрытого совещания ПФР, на котором его глава Максим Топилин даёт поручение выплатить пособия на детей в последний день голосования.

Нет, не считаем. Мы видели сообщения об этом видео. Это обычная работа и совершенно нормально, что деньги стараются перечислить как можно скорее после подписания соответствующих документов правительством, - сказал Песков.

Он добавил, что если спросить любого из получателей выплат, хотят ли они, чтобы деньги были перечислены как можно скорее или подождать завершения референдума, то ответ будет всем очевиден. Поэтому ничего некорректного в выплатах в последний день голосования нет, подчеркнул Песков.