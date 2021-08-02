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"Спросил - как обидел": США включили Нарышкина в список санкций. Но прогадали

02 августа 2021, 15:10  •  30 • Политика
Глава СВР Сергей Нарышкин в интервью Владимиру Соловьёву рассказал о включении его в санкционные списки США и взаимодействии с ЦРУ.
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьёву о включении его в санкционный список.
"Я туда попал в самом начале, когда ещё был депутатом Государственной Думы, и вы правы, это предмет для гордости", - рассказал Нарышкин в интервью.
По словам Нарышкина, при этом в целом между спецслужбами России и стран Запада "очень хорошее взаимодействие", "за исключением некоторых".
"Мы неплохо взаимодействовали и прежде, в первый период президентства Трампа, когда ЦРУ возглавлял Майкл Помпео", - рассказал Нарышкин.
По его словам, они сразу созвонились с Помпео, его пригласили в Москву, потом нанесли ответный визит. Однако после того как ЦРУ возглавила Джина Хаспел, она была "закрытая, непубличная".
Нарышкин отметил, что с разведками ведущих европейских стран - Германии, Франции, Италии, Швейцарии - "у нас очень неплохое взаимодействие".

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