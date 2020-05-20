"Спрос вырос на 2000%": В США рассказали о росте продаж бункеров-убежищ богачам из России

Гари Линч, топ-менеджер производителя бункеров из США Rising S Company, рассказал, что в этом году его компанией было продано два убежища гражданам России. Они представляли собой помещение площадью 46 квадратных метров каждое. За 150 тысяч долларов США покупатели получили полностью оборудованный бункер с системой фильтрации ядерных частиц.

В первые три месяца 2020 года спрос на убежища в мире в целом вырос на 2000%, рассказал Линч в интервью Forbes. В другой американской компании Vivos отметили, что продажи бункеров выросли на 400% и продолжают стремительно расти.

Руководитель компании "Спецгеопроект" Данила Андреев рассказал, что богатые граждане России предпочитают не столько бункеры, сколько комнаты безопасности. Такое помещение оборудуется в уже построенном доме. У него окна и двери закрываются герметично, есть автономная связь и энергообеспечение.

Имеется запас воды и продуктов, а также датчики, которые анализируют уровень загрязнения воздуха, наличие в нём отравляющих веществ и радиации. В случае пожара вокруг комната безопасности защитит на несколько дней, в любых других условиях - на месяц.

Стоимость составляет как минимум три миллиона рублей. За 10 миллионов рублей и больше клиент получит полноценный бункер под землёй.