"Спрос с Главнокомандующего": Ходорковский решил заработать баллы на русских героях Сирии и нарвался на критику

В Самарском гарнизонном военном суде состоялся процесс над 15 военнослужащими 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения главного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России, обвиняемых в мошенничестве с питанием во время командировки, написал накануне "Коммерсантъ". Проблема была в следующем: военные отказались питаться в местной столовой во время командировки и якобы брали порции за свой счет. Затем попросили компенсацию, при этом с довольствия, как писали журналисты, их не сняли. Это и вызвало подозрения.

Следствие посчитало, что 15 рядовых и сержантов "имели умысел на хищение денег Минобороны". Чтобы осуществить план, они направили в оборонное ведомство подложные документы вне столовой, а затем получили компенсацию от 17 до 19 тысяч рублей. Интересно, что судили бригаду, которая воевала в Сирии. Это и привлекло внимание прессы. Как бы то ни было, рядовых и сержантов не лишили наград, не лишили должностей, а оштрафовали. После чего они смогли продолжить службу. Но... тут в деле появляется опальный олигарх Михаил Ходорковский. На личной странице в социальной сети Twitter он отметился следующим сообщением:

"Почитайте. Я, конечно, против нашего участия в сирийском конфликте, но это полный писец!! Совсем охренели?! В общем, если нужна помощь юристов - поможем".

А после добавил:

"Считаю уголовное преследование за еду уродством. А аргумент про их дела в Сирии - глупостью. За пределами России военные должны исполнять приказ и не обязаны понимать ситуацию. Спрос с Главнокомандующего. Внутри страны - иное дело".

Вот так просто уголовное дело о хищении бюджетных средств превратилось в "уголовное преследование за еду".

Фото: twitter.com/mich261213.

Часть подписчиков ожидаемо поддержали Ходорковского. А другие указали на логичные нестыковки.

"Михаил!? Удивительно! С каких это пор вы стали обеспокоены ситуацией в армии? Мне помнится, лет 18 назад, когда вы в Кремль заходили павлином, а я, будучи майором, по ночам подрабатывал сторожем в "Лужниках", потому что месяцами не платили зарплату, вы так за меня не переживали", - написал @Mokrov_51.

"А я считаю, всё справедливо", - написал @Xaoc4ever.

"В принципе военная прокуратура права. Вы, как деловой человек, должны хорошо понимать, что списание средств с кондачка не производится. И если уж казенная еда вам не по нутру - надо было написать РАПОРТ!" - указал @dissident_of_Ru.