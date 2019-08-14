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"Спрос с Главнокомандующего": Ходорковский решил заработать баллы на русских героях Сирии и нарвался на критику
14 августа 2019, 13:54 • 117 • Политика
Ходорковский решил заработать баллы на русских героях Сирии и нарвался на критику. Тем не менее Ходорковский настаивает: "Спрос с Главнокомандующего".
В Самарском гарнизонном военном суде состоялся процесс над 15 военнослужащими 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения главного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России, обвиняемых в мошенничестве с питанием во время командировки, написал накануне "Коммерсантъ". Проблема была в следующем: военные отказались питаться в местной столовой во время командировки и якобы брали порции за свой счет. Затем попросили компенсацию, при этом с довольствия, как писали журналисты, их не сняли. Это и вызвало подозрения.
Следствие посчитало, что 15 рядовых и сержантов "имели умысел на хищение денег Минобороны". Чтобы осуществить план, они направили в оборонное ведомство подложные документы вне столовой, а затем получили компенсацию от 17 до 19 тысяч рублей. Интересно, что судили бригаду, которая воевала в Сирии. Это и привлекло внимание прессы. Как бы то ни было, рядовых и сержантов не лишили наград, не лишили должностей, а оштрафовали. После чего они смогли продолжить службу. Но... тут в деле появляется опальный олигарх Михаил Ходорковский. На личной странице в социальной сети Twitter он отметился следующим сообщением:
"Почитайте. Я, конечно, против нашего участия в сирийском конфликте, но это полный писец!! Совсем охренели?! В общем, если нужна помощь юристов - поможем".
А после добавил:
"Считаю уголовное преследование за еду уродством. А аргумент про их дела в Сирии - глупостью. За пределами России военные должны исполнять приказ и не обязаны понимать ситуацию. Спрос с Главнокомандующего. Внутри страны - иное дело".
Вот так просто уголовное дело о хищении бюджетных средств превратилось в "уголовное преследование за еду".
Фото: twitter.com/mich261213.
Часть подписчиков ожидаемо поддержали Ходорковского. А другие указали на логичные нестыковки.
"Михаил!? Удивительно! С каких это пор вы стали обеспокоены ситуацией в армии? Мне помнится, лет 18 назад, когда вы в Кремль заходили павлином, а я, будучи майором, по ночам подрабатывал сторожем в "Лужниках", потому что месяцами не платили зарплату, вы так за меня не переживали", - написал @Mokrov_51.
"А я считаю, всё справедливо", - написал @Xaoc4ever.
"В принципе военная прокуратура права. Вы, как деловой человек, должны хорошо понимать, что списание средств с кондачка не производится. И если уж казенная еда вам не по нутру - надо было написать РАПОРТ!" - указал @dissident_of_Ru.
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