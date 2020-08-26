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"Справедливость должна восторжествовать": Хабиров "зажёгся" после речи Путина о Куштау
26 августа 2020, 22:05 • 108 • Политика
Глава Башкортостана Радий Хабиров "зажёгся" после речи Владимира Путина о ситуации вокруг Куштау и Башкирской содовой компании. "Справедливость должна восторжествовать", - подчеркнул руководитель республики и поблагодарил президента РФ за его слова.
Глава Башкортостана Радий Хабиров сказал спасибо российскому лидеру Владимиру Путину после его речи, посвящённой ситуации вокруг шихана Куштау.
В ходе онлайн-заседания с губернаторами и членами кабмина президент высказался по поводу Башкирской содовой компании, которая рассчитывала заняться промышленной разработкой холма.
Глава государства обратил внимание, что из крупного объёма прибыли организации на инвестиционные цели по развитию региона идут лишь крохи. В связи с этим он задался вопросом: "Где деньги?"
Он также отдал распоряжение правительству, руководству Башкортостана и сотрудникам прокуратуры пристально рассмотреть все обстоятельства и инициировать необходимые проверки.
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