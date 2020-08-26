"Справедливость должна восторжествовать": Хабиров "зажёгся" после речи Путина о Куштау

Глава Башкортостана Радий Хабиров сказал спасибо российскому лидеру Владимиру Путину после его речи, посвящённой ситуации вокруг шихана Куштау.

Справедливость должна восторжествовать, - подчеркнул руководитель республики в своём посте во "ВКонтакте".

В ходе онлайн-заседания с губернаторами и членами кабмина президент высказался по поводу Башкирской содовой компании, которая рассчитывала заняться промышленной разработкой холма.

Глава государства обратил внимание, что из крупного объёма прибыли организации на инвестиционные цели по развитию региона идут лишь крохи. В связи с этим он задался вопросом: "Где деньги?"

Известно где. В офшорах, - сам же и ответил Путин.

Он также отдал распоряжение правительству, руководству Башкортостана и сотрудникам прокуратуры пристально рассмотреть все обстоятельства и инициировать необходимые проверки.